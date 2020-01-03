Зеленский обманул украинцев? Как народные депутаты сохранили неприкосновенность

С 1 января 2020 года Верховная Рада Украины стала прикосновенной. Теперь народные избранники равны с украинским народом и также могут быть привлечены к уголовной ответственности. Но пока лишь формально.

Буквально за две недели до Нового года “слуги народа” внесли существенную поправку в принятый закон. Привлечь к ответственности нардепов можно лишь с подачи генерального прокурора, который, как известно, является “своим человеком” для Владимира Зеленского.

Почему нардепы могут остаться невредимыми и как украинцев снова обвели вокруг пальца – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

С 1 января депутатская неприкосновенность не действует. Нардепы не имеют особого иммунитета;

При этом "слуги народа" все же оставили одну важную норму, которая может свести на нет новый закон – согласие на следственные действия в отношении парламентария дает генеральный прокурор;

Эксперты и юристы уверены, это поможет власти прямо контролировать монобольшинство, а о полноценном снятии неприкосновенности не может быть и речи;

Владимир Зеленский прямо признавался главе Белого дома Дональду Трампу, что новый генпрокурор – "его человек".

Как было раньше и что проголосовали в Раде

Одно из главных обещаний Владимира Зеленского – отменить депутатскую неприкосновенность. Этот шаг был так важен для главы государства, что именно под него избранники от “Слуги народа” так трепетно искали голоса во время турборежима.

Главная цель идеи – сделать депутатов равными перед законом. Буквально несколько дней назад каждый нардеп был практически небожителем. Он мог совершить любое преступление и не понести наказание пока за это не проголосует парламент.

Убил человека или украл миллион – парламентария даже в СИЗО не могу посадить, пока Рада не соберется на заседание и не поддержит снятие неприкосновенности. Как обычно бывает, это затягивается на дни, а нардеп успевает договориться с нужными людьми. А если не получится – попросту уехать из страны, никто и помешать не успеет.

Так было со многими – нардеп VIII созыва Александр Онищенко улетел в Австрию "готовиться к Олимпиаде", а его коллега Евгений Бакулин успел избежать наказания и улетел в Россию якобы на лечение.

Сейчас же ситуация немного иная. Еще в октябре 2017 года V президент Украины Петр Порошенко подал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности. Из-за сложных юридических тонкостей (в том числе и рассмотрения Конституционным Судом), принятие проекта затянулось. Окончательное же голосование по нему прошло уже при новой власти в сентябре 2019 года.

Документ исключил положение Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции статьи 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором. Именно этот пункт и является самым спорным.

Ведь с одной стороны неприкосновенности как бы нет, с другой – следственные действия может начать лишь генпрокурор, назначаемый коалицией. Тем более, что сам Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом признался, что главный прокурор страны – "его человек".

Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка

"За" такое решение проголосовали 291 нардеп. 223 голоса дали "Слуги", 22 – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 15 – "За будущее", 17 – "Доверие" и 14 внефракционных.

Как нардепы обвели украинцев вокруг пальца

Поменяли “шило на мыло”. Именно так охарактеризовал новый закон бывший “Слуга народа”, а ныне внефракционный нардеп Антон Поляков. "Это подмена тех обещаний, которые мы давали своим избирателям. Каждого, в том числе и вас, можно привлечь к ответственности – и для этого не нужно разрешение самого генерального прокурора.

Т.е. раньше такое разрешение (для депутатов. – Ред.) давала Верховная Рада – а сейчас его будет давать генеральный прокурор. Фактически, мы поменяли шило на мыло", – заявил Поляков в эфире ObozTV. Он напомнил, что украинцам обещали "приравнять" депутатов к обычным людям, а по факту теперь генпрокурор будет решать, можно ли привлечь народного избранника к ответственности.

Смотрите видео по теме:

Аналогичного мнения придерживается и юрист Александр Марусяк. По его словам, процедура привлечения нардепа к ответственности остается особенной. То есть избранник все же имеет привелегии по сравнению с обычным украинцем.

"Хорошо это или нет, увидим, когда будут первые попытки реализации этих норм. Однако политический фактор здесь, как всегда, не стоит исключать. Особенно, это было видно на примере поправки "народный депутат не несет юридической ответственности... при осуществлении депутатских полномочий", – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Марусяк.

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок и вовсе считает, что в руководстве “Слуги” получили механизм контроля за своими нардепами. В случае чего там будут решать, в отношении кого давать ход делу, а где “придержать” документы.

"Это делается элементарно, на раз-два. Прокурор вносит представление, и они голосуют за все, что угодно – имея свое большинство. Поэтому в первую очередь я бы это (снятие неприкосновенности. – Ред.) рассматривал как способ давления на своих же собственных депутатов", – объяснил он.

По его мнению, у "Слуги народа" уже может быть компромат "на десятки депутатов, которые входят во фракцию". "И при желании они могли бы это применить. Вполне реалистично, имея "своего" генерального прокурора. Кстати, это цитата Владимира Зеленского о "своем" генеральном прокуроре", – уточнил Рыбачок.

"Отсутствие депутатской неприкосновенности просто облегчает давление на депутатов, которые будут не согласны с политикой "Слуги народа" как фракции", – подчеркнул эксперт.

Учитывая громкие скандалы вокруг того же нардепа Юрия Корявченкова (“Юзик”) по делу о давлении на полицию, или “решалово” Вячеслава Медяника, компромата на “слуг” у партии власти достаточно.

Получается, что под вывеской отмены неприкосновенности, народные депутаты в очередной раз грамотно обвели украинцев вокруг пальца. Логично, что большинство не будет разбираться в юридических тонкостях закона, а свой генпрокурор без проблем сможет "давить" на неугодных нардепов, которые по каким-то причинам действуют против власти.

Если и отменять неприкосновенность, то для всех и сразу. Без согласия Офиса генерального прокурора. Ведь если нардеп чист, чего ему бояться?

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!