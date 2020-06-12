Кабмин согласовал смену председателя Винницкой ОГА: что известно о новом главе

Кабинет министров Украины согласовал смену главы Винницкой областной государственной администрации.

Им станет глава Государственного управления делами Сергей Борзов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, среди кадровых вопросов министры рассмотрели увольнение с соответствующей должности Владислава Скальского и назначение вместо него Борзова.

Сергей Борзов возглавит Винницкую область

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил предыдущего главу Винницкой ОГА, который тоже присутствовал на заседании. В то же время подчеркнул, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева, поэтому не смог быть на заседании.

"Формальное собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта", – добавил премьер

Как известно, в ГУД Борзов работал еще с 2014 года. В 2015-м он в течение года был исполняющим обязанности главы ведомства, затем снова получил эту должность при шестом президенте Украины Владимире Зеленском.

Сергей Борзов westnews.com.ua

Он получил образование на историческом факультете Винницкого государственного педагогического университета им. Коцюбинского, с 2006-го по 2011 год был директором команды КВН "Винницкие перцы". А с 2011-го в течение года – директором команды КВН "Сборная Украины", работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Стоит отметить, что к КВН причастен и его тесть, Наум Баруля, который 10 лет возглавлял компанию Маслякова. После начала войны на Донбассе он оставил свой пост и создал в Украине "Лигу смеха", – программу, где Владимир Зеленский долгое время был ведущим.

Жена же Борзова, Ирина, на досрочных парламентских выборах прошла в парламент от партии "Слуга народа" по 14-му округу в Винницкой области.

Отметим, что 1 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Борзова главой Государственного управления делами (ГУД). Тогда как Владислава Скальского председателем Винницкой областной государственной администрации президент назначил в сентябре 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Василия Володина на должность председателя Киевской областной государственной администрации.

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