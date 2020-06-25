Кабмин назначил нового и. о. министра образования вопреки воле Рады

Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом на заседании правительства 25 июня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, правительство назначило Шкарлета заместителем министра образования, помимо этого, на него возложены обязаности и.о. министра. При этом известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.

Справка. Сергей Шкарлет является доктором экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Ректором Черниговского национального технологического университета стал с мая 2010 года и был самым молодым ректором Украины. Известно, что он лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Стоит напомнить, что ранее Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2010 году в одном из интервью он признался, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Тогда как в 2015-м он баллотировался опять же в Черниговский облсовет уже от "Блока Петра Порошенко".

Согласно информации в сети, за 2019 год Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов. Еще в декларации он указал 70 тыс. грн и $30 тыс. наличных средств. При этом у нового и. о. главы МОН нет недвижимого имущества, а квартира площадью 76,9 кв. м в Чернигове записана на его жену. Ездит Шкарлет на Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 г. в.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы назначить Сергея Шкарлета врио министра образования и науки, в МОН Украины решили ввести новую должность заместителя министра по евроинтеграции.