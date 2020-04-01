К Леросу нагрянула СБУ из-за "пленок Ермака"

К народному депутату Украины от "Слуги народа" нагрянула служба безопасности Украины. Также ему привезли повестки.

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, связав неожиданный визит с делом скандальных "пленок Ермака".

"Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не 1 апреля, а полный п***ц. Говорят приехали домой повестки вручать", – отметил нардеп, уточнив, что его не было дома и к силовикам поехал его адвокат.

Гео Лерос "Украинская правда"

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