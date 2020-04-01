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1 апреля • обновлено в 15:56
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К Леросу нагрянула СБУ из-за "пленок Ермака"

4.7т
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К народному депутату Украины от "Слуги народа" нагрянула служба безопасности Украины. Также ему привезли повестки.

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, связав неожиданный визит с делом скандальных "пленок Ермака".

"Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не 1 апреля, а полный п***ц. Говорят приехали домой повестки вручать", – отметил нардеп, уточнив, что его не было дома и к силовикам поехал его адвокат.

Гео Лерос

Гео Лерос

"Украинская правда"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
"Пленки" Ермака
Персона
Гео Лерос
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Партия Слуга народа
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Фаршмак натравил бобиков, это такая "государственная" деятельность
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Тарас Бор
Тарас Бор
А как на счёт к решале Дениске нагрянуть?Слабо СБУ,ДБР и прочая?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный коррупционный режим.
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