Избран новый глава Европарламента: что о нем известно

Спикером Европарламента выбрали итальянского политика Давида-Марию Сассоли, который представляет "Прогрессивного альянса социалистов и демократов".

Всего на должность претендовали четыре кандидата из Испании, Германии, Италии и Чехии, пишет EADaily. Имя нового спикера стало известно после анонимного голосования 3 июля.

Для победы претендент на должность председателя Европейского парламента должен был набрать 50% плюс один голос от количества голосующих Сассоли победил не только во втором, окончательном туре, но и в первом, набрав 325 голосов.

Давид Сассоли Википедия

63-летний Сассоли начинал свою карьеру как журналист в небольших изданиях и информационных агентствах и семь лет посвятил ведению политической хроники.

В 2009 году, в 53-летнем возрасте, начал свою работу в Европарламенте по списку от Демократической партии и даже был избран главой делегации от этой политсилы.

Спустя пять лет, в 2014, вновь был переизбран в Европарламент по списку Демократической партии и стал заместителем председателя ЕП. В январе 2017 его переизбрали на эту же должность.

Кого обошел Сассоли

Кроме него, на этот пост баллотировались немецкий политик Ска Келлер, представляющая фракцию "Зеленые – Европейский свободный альянс", известная активистка в борьбе за права мигрантов.

Также Сассоли обошел кандидатку от Испании Сиру Рего от левой политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера", и Чехии Ян Заградил из фракции "Европейские консерваторы и реформисты".

Все претенденты

Ближе всего к результату Сассоли стал Ян Заградил, набрав 162 голоса, а меньше всего – Сира Рего.

Голосование Manon Aubry

В своей благодарственной речи после победы новый глава Европарламента процитировал бывшего председателя Совета министров Италии Альдо Моро, отметив, что "это – прожить время, данное нам, со всеми его трудностями". Он также сообщил, что "приветствует свое избрание на пост со всей уверенностью и смелостью".

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