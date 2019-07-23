Избирательный произвол под знаком Коровченко или "подсчитай" по-Соколовски

Безумный бардак в 210 избирательном округе является четким и последовательным продолжением избирательного "беспредела" в исполнении людей известного в криминальных кругах крымского сепаратиста Сергея Коровченко.

Если и было ожидание адекватного и объективного проведения выборов в знаменитом 210 округе, то оно быстро ушло в небытие. Люди падают от усталости, регулярно вызывают "скорую" и проклинают день, когда согласились работать на этих выборах. Собственно, поводом для начала трэша стал предварительный подсчет голосов, который показал – сепары не пройдут. И тут началось...

Описание абсолютного беззакония на ОИК стоит начать с бюллетеней, которые валяются, где попало – на сцене, в кабинете, открытом для доступа посторонних лиц, и вообще – где вздумается голове ОИК Оксане Соколовской. Более того, документы находятся даже там, где нет вообще ни одного члена комиссии. Важно, что протоколы участков на которых больше всего голосов набирает Коровченко, Председатель ОИК принимает радушно, без проблем или уточнений - как горячие пирожки. Вместе с тем, на участках где победу одерживают другие кандидаты, требуется пересчет голосов а протоколы наталкиваются на стену по жалобам и безосновательным замечаниям.

Сергей Коровченко Гордон

Отдельная тема – перерыв заседаний ОИК на 30 мин несколько часов или вообще – на всю ночь. Зачем? Все просто – это очевидное затягивание подсчета голосов с понятной целью – сфальсифицировать результаты волеизъявления людей. Заседание ОИК происходит с системным нарушением кворума, ведь никто не контролирует количество присутствующих членов комиссии. И даже подсчет бюллетеней из нескольких участков происходит одновременно! И это далеко не все: у ОИК с ночи понедельника "пасется" невероятное количество "наших старых друзей" – любителей писать заказные материалы и кошмарить избирателей и просто веселых ребят призывного возраста – "медиа-титушок" со "СтопКорупции".

Как только стало известно о грядущем фиаско их "пастуха", как в ОИК сразу начались митинги и призывы к пересчету голосов. Также зафиксированы факты препятствования "СтопКором" в работе ОИК и журналистов, которые так или иначе пытаются осветить систематические нарушения со стороны председателя комиссии и некоторых участников избирательного процесса. Это трудно представить, но "СтопКор" даже сопровождает членов УИК, которые доставляют избирательную документацию в ОИК! С какой это стати?

Парадоксально, но председатель ОИК госпожа Соколовская едва успевает принимать жалобы от про-коровченковских "активистов", озвученных с голоса, а не поданных по определенной процедуре. Какова юридическая сила таких жалоб и вообще они соответствуют действующему законодательству? Вопрос риторический. К слову, эти жалобы председатель принимает без всякого согласования или даже обсуждения с членами комиссии. Интересно, не так ли?

В конце концов, работоспособность Оксаны в эти дни просто поражает - она даже успевает лично и по своему усмотрению обрабатывать документацию из более чем двух десятков участков и опять же – делает это лично.

Мы в очередной раз наблюдаем ситуацию, когда все решают не те, кто голосует, а те кто считает и подсчет заказывает.

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