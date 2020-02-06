Из-за ЛГБТ? СМИ уличили неожиданную причину отзыва Йованович из Киева

Американское издание BuzzFeed сообщило, что увольнение Мари Йованович с должности посла США в Украине требовали десятки христианских групп во главе с американским пастором Дейлом Армстронгом.
Причиной недовольства этих групп была открытая поддержка ЛГБТ-активистов со стороны самой Йованович и ее подчиненных, пишет издание.
Армстронг и представители еще 39 консервативных христианских групп прислали в Госдепартамент США письмо, в котором требовали дать оценку действиям Йованович, которые якобы открыто дискредитируют президента Трампа.
Мари Йованович
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Речь идет об участии американских дипломатов в "Марше равенства". В июне 2018 Йованович и более 60 представителей посольства США в Киеве, включая нынешним заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом приняли участие в традиционном публичном мероприятии ЛГБТ-активистов.
"Думаю, важно относиться ко всем достойно и с уважением", – заявила тогда Йованович в эфире "Громадського".
"Посол Мари Йованович нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, ратифицированной США. Пункт 1 статьи 41 конвенции обязывает всех лиц, пользующихся дипломатическими привилегиями и иммунитетами, не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания. Мы требуем от посольства США в Украине прекратить пропагандировать и поддерживать ЛГБТ-идеологии в Украине, и, таким образом, мы настаиваем на отзыве нынешнего посла США в Украине Мари Йованович", – говорилось в письме консервативных христианских групп.
По словам Армстронга, письмо было передано госсекретарю Майку Помпео, который пообещал, что Йованович будет уволена в 2019 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американской послюнишь в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что список он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Каська (экс-заместителя Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровки скандального разговора, состоявшегося между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привела к началу процедуры импичмента у американцев.
11 октября во Конгрессе Йованович заявила, что ее забрали от должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.
1 февраля 2020 Йованович оставила дипломатическую службу.
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