Из "Слуги народа" отказались выгонять кнопкодавов

На заседании президентской фракции "Слуга народа" ее члены отказались голосовать за исключение из своих рядов народных депутатов, которые попались на кнопокодавстве.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, речь идет о Сергее Литвиненко и Елене Копанчук. Также эту информацию подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за не исключение двоих кнопкодавов. Молодцы", – возмутился парламентарий.

Кнопкодавство lb.ua

Новость о безнаказанности Копанчук и Литвиненко также возмутила Антона Полякова, которого все же исключили из фракции "Слуга народа".

"120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии", – негодует нардеп.

Напомним, попавшиеся на кнопкодавстве Копанчук и Литвиненко объяснили свои нарушения "турборежимом" и обещали в качестве наказания пожертвовать свою месячную зарплату на благотворительность.

Примечательно, что после выборов все "слуги народа" подписывали меморандум, согласно которому нардепы обязаны голосовать лично, а в случае нарушения добровольно сложить полномочия.

Меморандум "Слуги народа" "Украинские новости"

Как сообщал OBOZREVATEL:

сначала Копанчук заявила, что отказывается сложить мандат за кнопкодавство, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум перед выборами.

А кнопкодав Литвиненко угодил в еще один скандал – он обсуждал на заседании, как провести вечер пятницы.

В свою очередь председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его коллег по партии не наказали за кнопокодавство только потому, что они сделали это по дурости.

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