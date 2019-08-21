Из "Правого сектора": Россия вернула Украине политического узника

Россия отпустила гражданина Украины и политического узника Романа Терновского, обвиняемого в экстремизме в составе организации "Правый сектор".

Как стало известно OBOZREVATEL, Терновський сегодня утром пересек границу через пограничный переход "Бачивск" (Сумская область) и следует в Киев. Сейчас он находится в Глухове.

Гражданин Украины Роман Терновский был приговорен за "участие в деятельности экстремистской организации" к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Первомайский райсуд Ростова-на-Дону признал Терновского виновным в связи с тем, что, живя в Харькове, он участвовал в деятельности местного отделения "Правого сектора". Дело слушалось в особом порядке.

Роман Терновський "Мемориал"

Российская правозащитная организация "Мемориал" внимательно изучила материалы дела и пришла к выводу, что российские следствие и суд фактически вменили Терновскому участие в мирных демонстрациях и иные формы легальной общественной деятельности, осуществлявшейся на территории Украины.

"Исходя из этого, мы полагаем, что Терновский лишен свободы при отсутствии реального правонарушения. Борьба с "Правым сектором" — одна из разновидностей "охоты на ведьм" в современной России. Это часть политической кампании, напрямую связанной с российско-украинским конфликтом", - говорилось в сообщении "Мемориала".

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