Из бани на совещание: журналист раскрыл нюанс путешествия Баканова во Францию

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова 10 января еще днем якобы заметили в бане отеля Residence Pierre & Vacances Les Ravines (Франция), а уже вечером на сайте СБУ появилось фото с совещания под руководством Баканова.

Информацию об отдыхе главы СБУ разместил на своей странице в Telegram журналист-расследователь Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники.

"Источник сообщает, что еще сегодня днем (10 января. – Ред.) главу СБУ Баканова видели в бане в апарт-отеле Rеsidence Pierre & Vacances Les Ravines, и вот уже в 19:27 на сайте СБУ опубликовано фото с совещания под его руководством", – написал он.

Журналист раскрыл нюанс путешествия Баканова во Францию

На сайте СБУ в это время действительно была размещена информация о том, что Баканов рассказал о новых деталях версий относительно крушения самолета МАУ в Иране.

Сообщение журналиста о Баканове Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Баканова в среду, 8 января, засекли на известном французском горнолыжном курорте Куршевель.

Украинский историк и публицист Александр Зинченко из-за скандала вокруг отдыха главы СБУ предположил, что его стоимость может быть не такой большой.

На заседании специальной рабочей группы СБУ 10 января Баканов заявил, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин аварии самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал