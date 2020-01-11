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11 января • обновлено в 10:56
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Из бани на совещание: журналист раскрыл нюанс путешествия Баканова во Францию

2.5т
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Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова 10 января еще днем якобы заметили в бане отеля Residence Pierre & Vacances Les Ravines (Франция), а уже вечером на сайте СБУ появилось фото с совещания под руководством Баканова.

Информацию об отдыхе главы СБУ разместил на своей странице в Telegram журналист-расследователь Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники.

"Источник сообщает, что еще сегодня днем (10 января. – Ред.) главу СБУ Баканова видели в бане в апарт-отеле Rеsidence Pierre & Vacances Les Ravines, и вот уже в 19:27 на сайте СБУ опубликовано фото с совещания под его руководством", – написал он.

Журналист раскрыл нюанс путешествия Баканова во Францию

Журналист раскрыл нюанс путешествия Баканова во Францию

На сайте СБУ в это время действительно была размещена информация о том, что Баканов рассказал о новых деталях версий относительно крушения самолета МАУ в Иране.

Сообщение журналиста о Баканове

Сообщение журналиста о Баканове

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Баканова в среду, 8 января, засекли на известном французском горнолыжном курорте Куршевель.

  • Украинский историк и публицист Александр Зинченко из-за скандала вокруг отдыха главы СБУ предположил, что его стоимость может быть не такой большой.

  • На заседании специальной рабочей группы СБУ 10 января Баканов заявил, что СБУ рассматривает две приоритетные версии причин аварии самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.

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Автор
Яра Дорош
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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