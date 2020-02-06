Иванисов собрался на молитву к Трампу, чем разозлил Зеленского

Народный депутат Украины Роман Иванисов, которого исключили из фракции "Слуга народа" после скандала с изнасилованием, собирался в составе украинской делегации посетить ежегодный молитвенный завтрак в США. Эта весть разозлила президента Украины Владимира Зеленского.
Как стало известно OBOZREVATEL от собственных источников, глава государства поручил руководителю фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии доступно объяснить бывшему коллеге, что его присутствие там неуместно.
Роман Иванисов
"Факты"
По словам собеседника, последний же во время звонка Иванисову высказался в весьма грубой форме.
Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, организованное протестантскими общинами США, на котором обязательно присутствует американский президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде разгорелся громкий скандал, когда всплыла информация о том, что депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Иванисов категорически отрицал эти факты, называя их клеветой. Однако вскоре СМИ опубликовали приговор суда, который признал Иванисова виновным в групповом изнасиловании.
Фракция "Слуга народа" исключила скандального нардепа из своих рядов. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для лишения насильника депутатского мандата нет юридических оснований.
На заседании Верховной Рады 14 января "слуги народа" встретили Иванисова дружескими объятиями.
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