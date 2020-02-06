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7 февраля • обновлено в 08:07
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Иванисов собрался на молитву к Трампу, чем разозлил Зеленского

7.8т
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Народный депутат Украины Роман Иванисов, которого исключили из фракции "Слуга народа" после скандала с изнасилованием, собирался в составе украинской делегации посетить ежегодный молитвенный завтрак в США. Эта весть разозлила президента Украины Владимира Зеленского.

Как стало известно OBOZREVATEL от собственных источников, глава государства поручил руководителю фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии доступно объяснить бывшему коллеге, что его присутствие там неуместно.

Роман Иванисов

Роман Иванисов

"Факты"

По словам собеседника, последний же во время звонка Иванисову высказался в весьма грубой форме.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, организованное протестантскими общинами США, на котором обязательно присутствует американский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Давид Арахамия Дональд Трамп Владимир Зеленский Роман Иванисов
Место
Украина
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Чан Джеки
Чан Джеки
а может ему американочку молоденькую нать.
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