"Испытали ужасы фашизма": в Госдуме РФ поддержали Польшу за запрет "бандеризма"

Парламент Польши принятием закона об Институте национальной памяти проявил "политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам".

Об этом, как передает УНИАН, заявил член комитета Госудумы по международным делам Сергей Железняк.

Он подчеркнул, что поддерживает решение польских парламентариев о введении уголовной ответственности за пропаганду "украинского национализма" и "отрицание геноцида поляков в ходе Волынской резни".

"Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине", – подчеркнул Железняк.

Также он добавил, что с негодованием следит за тем, как в Украине "вольготно чувствуют себя нацисты".

В МИД Украины отметили, что своим законопроектом о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии Польша пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха". Позже президент страны пообещал проанализировать скандальный законопроект.

31 января Комитеты верхней палаты парламента Польши оставили законопроект без изменений.