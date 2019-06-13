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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко

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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что присоединяется к партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

О своем решении он рассказал в видеообращении, опубликованном на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это – политическая сила, программу которой я разделяю. Это – команда, которая объединяет опыт и способность к изменениям. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности. Знаю – мы имеем отвагу принимать вызовы и будем иметь силу отвести угрозы", – сказал Вятрович.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

day.kyiv.ua

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Он заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов и подчеркнул, что именно из-за угрозы реванша решил поддержать команду, в которой сейчас нуждается парламент Украины. "Изменения в Украине будут украинскими", – пообещал директор УИНП.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Европейской солидарности" определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Среди приоритетов – освобождение от российской оккупации аннексированного Крыма и захваченных территорий Донбасса, вступление в ЕС и НАТО.

Список политической силы поддержал внефракционный народный депутат Украины, командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош. Он отметил, что в "ЕС" вошли многие его друзья по Майдану и войне, которых он считает настоящими патриотами.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ВятровичПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
На кол его надо.
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