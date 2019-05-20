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Инаугурация Зеленского: "ЛНР" и "ДНР" сделали первое заявление

57.9тЧитать материал на украинском

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу ради мира на Донбассе звучит многообещающе.

Об этом заявила представитель так называемой Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, передают "РИА Новости".

"Сегодня прошла инаугурация нового президента. Его заявления до инаугурации, его заявления после инаугурации звучат многообещающе, и хотелось бы верить в реализацию данных заявлений", - сказала она.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кобцева подчеркнула, что "ЛНР" подтверждает готовность к реализации Минских соглашений, в частности, к проведению обмена пленными по формуле "всех на всех".

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Как заявил "министр иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего, ситуация в зоне боевых действий в первую очередь зависит от нового главы государства, а не от смены военного руководства. Он заметил, что обмен пленными уже прописан в Минских соглашениях от 2014 года и что Луганск постоянно настаивает на выполнении этих условий, передает "Интерфакс".

"Но то, что для Зеленского это новость, и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция", — считает Дейнего.

В "ДНР" подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "всех на всех". "Омбудсмен" Дарья Морозова подчеркнула, что этот пункт давно вошел в соглашения об урегулировании конфликта. Последний обмен пленными произошел в 2017 году.

"Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время своей инаугурации назвал первое задание, которое он ставит перед собой и своей командой — прекращение огня на Донбассе.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Журба Валентина
Журба Валентина
Всенародный Чепушило нашел достойного собеседника!
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0
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Что? Ватные террористы готовы оформляться по явке с повинной? Милости просим..
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Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Андрей, фашист, ты еще не захлебнулся своим дерьмом?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Виня Ксения, там глотка бесконечная. Он от Хуйла безостановочно принимает в любом количестве.
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