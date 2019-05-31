Импичмент президента: у Зеленского озвучили жесткое условие

Команда президента Украины Владимира Зеленского будет настаивать на принятии законов об импичменте и о снятии неприкосновенности с народных депутатов одним пакетом.

Об этом в своей колонке для "Украинской правды" написал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы они были приняты одним пакетом", – отметил он.

Дмитрий Разумков Podrobnosti.ua

При этом Разумков выразил готовность его политсилы идти во власть, которая не дает иммунитета. "Но готовы ли к этому политики старой школы? Подозреваю, что нет", – добавил он.

Политик также заявил, что Верховная Рада "не в состоянии проголосовать за новый прогрессивный Избирательный кодекс".

"21-го июля фактически состоится третий тур выборов по изменению политической системы страны. Мы выиграли битву, но пока не выиграли войну со старой коррупционной системой. Да, это плохо, что повторять приходится трижды. Но, я надеюсь, с третьего раза система наконец получит окончательный вердикт от народа", – написал лидер "Слуги народа".

Владимир Зеленский Ракурс

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в парламенте зарегистрировали два законопроекта об импичменте президента. Первый проект №10339 внес заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Инициатором второго законопроекта №10340 стал глава государства Владимир Зеленский.

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