Имеет гражданство Израиля и называл Крым Россией: ЦИК снял с выборов скандального блогера из "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" скандального блогера Александра Куницкого.
Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 11 июля, пишет "Украинская правда".
Отмечается, что причиной стало нарушение им законодательства о выборах. ЦИК получил информацию о том, что Куницкий не проживал последние пять лет в Украине.
Александр Куницкий
Facebook Александра Куницкого
При этом, в ЦИК отметили, что Куницкий объяснил, что был в командировке в Израиле по заданию телеканала "1+1". Однако никаких доказательств его представители не предоставили.
Напомним, блогер собирался баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №169 в г. Харькове.
Как сообщал OBOZREVATEL, Куницкий стал героем нескольких громких скандалов:
У блогера обнаружили двойное гражданство – Украины и Израиля. Врач Ирина Багалей просила Зеленского принять меры из-за иностранного гражданства Куницкого. С аналогичными требованиями выступил и известный военный, гражданский и политический деятель Леонид Маслов.
Также стало известно, что Куницкий служил в армии Израиля.
Кроме того, блогер ездил в Россию по своему израильскому паспорту.
Куницкий также разразился скандальным заявлением об аннексированному Крыме, признав его частью России.
Также блогер внесен в базу сайта "Миротворец".
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