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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Имеет гражданство Израиля и называл Крым Россией: ЦИК снял с выборов скандального блогера из "Слуги народа"

2.2т Читать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" скандального блогера Александра Куницкого.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 11 июля, пишет "Украинская правда".

Отмечается, что причиной стало нарушение им законодательства о выборах. ЦИК получил информацию о том, что Куницкий не проживал последние пять лет в Украине.

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"Я очень горжусь!" "Слуга народа" Куницкий подтвердил гражданство Израиля

Александр Куницкий

Александр Куницкий

Facebook Александра Куницкого

При этом, в ЦИК отметили, что Куницкий объяснил, что был в командировке в Израиле по заданию телеканала "1+1". Однако никаких доказательств его представители не предоставили.

Напомним, блогер собирался баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №169 в г. Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Куницкий стал героем нескольких громких скандалов:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Куницкий
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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