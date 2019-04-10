"Им не нужен мир на Донбассе!" Обиженный Медведчук распек Зеленского и Порошенко

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

Об этом сообщает пресс-служба партии, комментируя заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского об устранении Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", – говорится в сообщении.

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Медведчук подчеркнул, что с мая 2018 года участвовал в заседаниях гуманитарной подгруппы в Минске, "поскольку знал, что действующая власть (Украины – Ред.) не собирается выполнять ранее достигнутые договоренности и заниматься освобождением наших граждан".

"Судя по тому, что заявляют у Зеленского, им они тоже не будут нужны. Как и мир на Донбассе. Ведь отказ от прямых переговоров с Донецком и Луганском, где проживают граждане Украины, означает отсутствие результата - мира, возвращения этих людей и территорий в Украину, а Украины на Донбасс", – добавил он.

Виктор Медведчук coolyanews.info

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из первых 10 шагов Зеленского-президента станет устранение из переговорного процесса Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией.

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