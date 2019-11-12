Главная Новости
12 ноября • обновлено в 10:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Играет на руку врагу!" "ЕС" сделала важное заявление по делу "бракованных бронежилетов"

1.1т
Читать материал на украинском

В партии "Европейская солидарность" заявили, что суд над участником АТО, бойцом 79-й бригады, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитрием Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ.

Как сказано в заявлении на сайте прессслужбы политсилы, политики возмущены преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках уничтоженной украинской армии мощные современные Вооруженные Силы.

"Представители ГБР, используя предоставленные им широкие полномочия, вместо борьбы с преступностью и коррупцией, направляют свои усилия на дискредитацию настоящих героев Украины", – сказано в заявлении.

Петр Порошенко, Дмитрий Марченко

Петр Порошенко, Дмитрий Марченко

Новости
Купил бракованные бронежилеты за 176 млн грн: генерала ВСУ арестовали с рекордным залогом

Более того – как отмечают в "ЕС", во время судебного заседания дерзко и цинично называют присутствующих на нем бойцов, защитников Донецкого аэропорта "ушлепками".

"Европейская солидарность" считает недопустимым подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов. Все чаще власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинов, бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича", – подчеркнули в политсиле.

Парламентарии добавили, что готовы предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле.

"Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", – сказали в партии.

Как писал OBOZREVATEL:

  • сотрудники Держбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

  • Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений при закупке бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.

  • 11 ноября суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украина генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Дмитрий Марченко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
там и на сви.норы.лого хря.ка можно будет выйти....поэтому и забурлило ес-ла.йно..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel