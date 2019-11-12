"Играет на руку врагу!" "ЕС" сделала важное заявление по делу "бракованных бронежилетов"

В партии "Европейская солидарность" заявили, что суд над участником АТО, бойцом 79-й бригады, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитрием Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ.

Как сказано в заявлении на сайте прессслужбы политсилы, политики возмущены преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках уничтоженной украинской армии мощные современные Вооруженные Силы.

"Представители ГБР, используя предоставленные им широкие полномочия, вместо борьбы с преступностью и коррупцией, направляют свои усилия на дискредитацию настоящих героев Украины", – сказано в заявлении.

Петр Порошенко, Дмитрий Марченко

Более того – как отмечают в "ЕС", во время судебного заседания дерзко и цинично называют присутствующих на нем бойцов, защитников Донецкого аэропорта "ушлепками".

"Европейская солидарность" считает недопустимым подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов. Все чаще власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинов, бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича", – подчеркнули в политсиле.

Парламентарии добавили, что готовы предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле.

"Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", – сказали в партии.

Как писал OBOZREVATEL:

сотрудники Держбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений при закупке бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.

11 ноября суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украина генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

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