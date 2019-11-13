"Игра не закончена!" Портников напомнил о планах России относительно Украины

Журналист Виталий Портников высказал мнение, что преследование проукраинских СМИ является прежде всего выгодным стране-агрессору.

Об этом он заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV. Он отметил, что в условиях ведения боевых действий власть должна сосредоточиться не на препятствовании работы тех, кто критикует ее деятельность, а на ограничении российской пропаганды.

Портников отметил, что таким образом власть превращает своих граждан "в такую же дикую стаю, в которую превратились уже в путинское время русские".

"Это процесс преобразования украинских граждан на неграждан, на подданных. Потому что каждый закрытый канал, каждый журналист, который промолчит, каждый факт, который он скроет, это путь к полной и окончательной дегенерации украинского общества и на превращение нашей страны в жалкую и гнусную карикатуру на путинскую Россию", - сказал он.

Виталий Портников

Вместе с тем, как отметил Портников, "в условиях войны мы должны разработать четкие правила поведения в медиаэфире".

В частности, он привел примеры телеканалов 112 и NewsOne, редакционную политику которых определяют "попытки объяснить, что Россия нам не враг и война это какое-то досадное недоразумение".

"Я понимаю, что мы не можем быть идеальной страной с точки зрения свободы слова именно потому, что мы находимся в войне. Но это тоже должен быть наш критерий в определении того, что происходит в нашем медиарынке. Если мы будем бороться с теми СМИ, которые поддерживают украинскую позицию, и будем оставлять свободные руки тем, кто по сути являются российскими агентами влияния в нашей стране, то я вас хочу убедить, что от этой страны останется половина. Скорее чем вы думаете", - отметил журналист.

К тому же, он напомнил, что в Кремле не забыли о своих планах построения в Украине "Новороссии", границы которой четко определены в "крымской" речи президента РФ Владимира Путина.

"Там написано и прочитано с трибуны в Кремле, какие области должны войти в "Новороссию". Если вы думаете, что кто-то этот план в Москве забыл, вы ошибаетесь. Там просто ждут подходящего момента. А какой это подходящий момент?

Мы знаем какой - дестабилизация ситуации в Украине, раскол между самими украинцами, борьба между украинской властью и украинским обществом, готовность украинской власти к капитуляции и неготовность украинского общества к капитуляции, борьба с теми средствами массовой информации, которые не поддерживают капитуляции, и спокойное отношение к тем, которые поддерживают", - объяснил Портников.

Он добавил, что с момента избрания Владимира Зеленского на пост президента, все идет по московскому плану. Но это не московский план, который должен привести к миру в нашей стране. Это план войны и оккупации.

"И огромное количество людей, которые думают, что нынешняя ситуация приведет к миру, скоро окажутся в зоне новых военных действий. Будут бежать сюда в Киев, если еще мосты не взорвут. Я не хочу быть человеком, который прогнозирует какие-то ужасные вещи, но в 2013 году никто не верил, что россияне войдут в Крым и уж точно не верил, что они такое устроят на Донбассе.

Все может еще быть. Ничего еще не закончилось. Игра еще не закончена. Игра закончится только тогда, когда россияне четко поймут, что им Украина не по зубам. Сейчас, если бы я был на месте Путина, я, честно говоря, считал бы по зубам", - отметил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников заявил, что обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко являются сигналом, что власть хочет установить путинский режим в государстве.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся