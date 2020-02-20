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20 февраля • обновлено в 02:06
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"Игра КГБ": Портников раскрыл коварный план Путина по замене Суркова

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Журналист Виталий Портников назвал перестановки в России, а именно замену на должность "куратора Кремля по Донбассу" Владислава Суркова на Дмитрия Козака, игрой КГБ.

Как он написал в статье для Эспресо.ТV, комментировать указ президента России Владимира Путина об отставке Суркова с должности помощника президента России – дело неблагодарное.

"Хочу просто напомнить читателю, как много было комментариев после того, как в составе нового российского правительства не обнаружилось Дмитрия Козака. Как мои коллеги объясняли, что это означает усиление "ястребов" в окружении Владимира Путина, что "голубь" Козак не оправдал ожиданий правителя и почему. А когда появилось сообщение о назначении Дмитрия Козака заместителем главы администрации президента и возможной отставке Суркова, те же самые люди стали с той же уверенностью говорить о провале "ястребов" и усилении "голубей", – написал Портников.

Сурков и Путин

Сурков и Путин

РИА Новости

По мнению журналиста, никаких "ястребов" и "голубей" в Кремле давно нет и никогда не было, они существуют разве что "в фантазиях Владимира Зеленского, Андрея Ермака и всезнающих украинских экспертов".

"В Кремле могут спорить разве что о том, каким именно оружием лучше уничтожить Украину и какими темпами, что лучше, военная спецоперация или внутренняя дестабилизация. Но решения все равно принимаются Путиным, а не Сурковым или Козаком. Принимаются после консультаций на Совете безопасности, повестку дня которого готовит Николай Патрушев, а не Сурков или Козак", – написал он.

По его словам, именно поэтому все эти "ястребы" и "голуби" – это все игра КГБ. Возможно, Путину захотелось, по его убеждению, заманить украинского президента в новые ловушки и он решил показательно усилить Козака. Или же в Кремле решили "поиграть с Западом в "молдавский сценарий" для Украины" – и поэтому поставили Козака на участок, где он сможет блеснуть своими талантами и обеспечить укрощение мятежной провинции при согласии Евросоюза и США.

"Не буду пытаться расшифровать путинские намерения, тем более, что они могут изменяться по ходу игры. Но в одном я уверен – Сурков никуда не денется. Если не сам Сурков вернется, то исполнитель роли "ястреба" на украинском направлении вскоре проявится. Может быть, это будет сам Патрушев – хотя чиновнику столь высокого ранга просто недосуг часто встречаться с какими-то там украинскими переговорщиками, не царское это дело.

А, может быть, в Совет безопасности России переведут не самого Суркова, а нынешнего руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В свое время Рогозин и Козак прекрасно изображали тандем "ястреба" и "голубя" на молдавском направлении – и вполне преуспели. Почему бы им не поручить исполнить тот же нехитрый танец уже для доверчивых украинских чиновников?", – отметил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Об отставке Владислава Суркова стало известно в конце января 2020 года. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

  • Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

  • Неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

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Автор
Глеб Иванов
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