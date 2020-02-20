"Игра КГБ": Портников раскрыл коварный план Путина по замене Суркова

Журналист Виталий Портников назвал перестановки в России, а именно замену на должность "куратора Кремля по Донбассу" Владислава Суркова на Дмитрия Козака, игрой КГБ.

Как он написал в статье для Эспресо.ТV, комментировать указ президента России Владимира Путина об отставке Суркова с должности помощника президента России – дело неблагодарное.

"Хочу просто напомнить читателю, как много было комментариев после того, как в составе нового российского правительства не обнаружилось Дмитрия Козака. Как мои коллеги объясняли, что это означает усиление "ястребов" в окружении Владимира Путина, что "голубь" Козак не оправдал ожиданий правителя и почему. А когда появилось сообщение о назначении Дмитрия Козака заместителем главы администрации президента и возможной отставке Суркова, те же самые люди стали с той же уверенностью говорить о провале "ястребов" и усилении "голубей", – написал Портников.

Сурков и Путин РИА Новости

По мнению журналиста, никаких "ястребов" и "голубей" в Кремле давно нет и никогда не было, они существуют разве что "в фантазиях Владимира Зеленского, Андрея Ермака и всезнающих украинских экспертов".

"В Кремле могут спорить разве что о том, каким именно оружием лучше уничтожить Украину и какими темпами, что лучше, военная спецоперация или внутренняя дестабилизация. Но решения все равно принимаются Путиным, а не Сурковым или Козаком. Принимаются после консультаций на Совете безопасности, повестку дня которого готовит Николай Патрушев, а не Сурков или Козак", – написал он.

По его словам, именно поэтому все эти "ястребы" и "голуби" – это все игра КГБ. Возможно, Путину захотелось, по его убеждению, заманить украинского президента в новые ловушки и он решил показательно усилить Козака. Или же в Кремле решили "поиграть с Западом в "молдавский сценарий" для Украины" – и поэтому поставили Козака на участок, где он сможет блеснуть своими талантами и обеспечить укрощение мятежной провинции при согласии Евросоюза и США.

"Не буду пытаться расшифровать путинские намерения, тем более, что они могут изменяться по ходу игры. Но в одном я уверен – Сурков никуда не денется. Если не сам Сурков вернется, то исполнитель роли "ястреба" на украинском направлении вскоре проявится. Может быть, это будет сам Патрушев – хотя чиновнику столь высокого ранга просто недосуг часто встречаться с какими-то там украинскими переговорщиками, не царское это дело.

А, может быть, в Совет безопасности России переведут не самого Суркова, а нынешнего руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В свое время Рогозин и Козак прекрасно изображали тандем "ястреба" и "голубя" на молдавском направлении – и вполне преуспели. Почему бы им не поручить исполнить тот же нехитрый танец уже для доверчивых украинских чиновников?", – отметил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об отставке Владислава Суркова стало известно в конце января 2020 года. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

Неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

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