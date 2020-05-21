"Хуже уже некуда!" Резников заявил, что Украина 6 лет ведет переговоры с оккупантом

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Минске уже шесть лет идут переговоры с оккупантами.

В интервью "Новостям Донбасса" он сказал, что создание Консультативного совета было хорошей идеей, но коммуникация с народом не прошла успешно. Он отметил, что опасения людей легитимизировать переговоры с сепаратистами, не совсем правильные, так как уже шесть лет в Минск ездят представители оккупационного режима – Россия.

"Нужно признать, что шесть лет в минском процессе ведутся переговоры с представителями коллаборационного оккупационного режима. Это логично, потому что это Трехсторонняя контактная группа, там есть Россия, Украина и ОБСЕ", – подчеркнул он.

Резников заявил, что Украина 6 лет ведет переговоры с оккупантом

Также Резников сказал, что необходимо защищать суверенитет и привлекать к переговорам украинцев, которые живут на оккупированных территориях.

"Поэтому я не понимаю этого нагнетания, извините вот этой истерии, что этого делать нельзя, потому что будет хуже. С чего будет хуже? Хуже уже некуда, у нас война, у нас гибнут люди, у нас разрушены здания, у нас разрушены семьи, судьбы – хуже уже быть не может!", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников считает что Украина быстрее вернет под свой контроль оккупированные территории Донбасса, чем Крым.

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