"Хотят ли русские войны?" Кислица объяснил ООН, как Кремль сделал Донбасс землей страха и террора

Украина на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Россию в продолжении подлой и циничной войны на Донбассе.

Заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал партнерам Украины о нападении оккупантов на бойцов ВСУ на Луганщине, в годовщину боев за Дебальцево.

"22-летнего Максима убили сегодня российские пули. Моему сыну примерно столько же лет. За шесть лет более 13 тысяч людей погибли! Донбасс стал землей страха и террора, экономика разрушена, более 3,4 миллиона людей нуждаются в помощи. Эта территория уже стала одной из наиболее заминированных в мире!" – сказал дипломат.

Сергей Кислица

"Как заявил президент Зеленский, это была попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Украинское руководство подтвердило, что наша приверженность завершению войны непоколебима, как и решительность дать отпор любой агрессии. Полностью попирая соглашения, в декабре прошлого года наши позиции подвергались обстрелу более 400 раз, 13 военных убиты, 60 получили ранения.

Это война! Единственная, которая продолжается в Европе. С применением оружия и боеприпасов, которые поставляет РФ. Поэтому ограничивают доступ ОБСЕ к украинско-российской границе. Россия каждый раз переводит стрелки на Украину, призывая вести переговоры с "Л/ДНР". Но кто они? Насколько местными является главарь Донецка Пашков, гражданин РФ, вице-губернатор Иркутской области?" – сказал Кислица.

По его словам, сейчас диалог с Москвой – путь в никуда или просто ловушка. "Россия пытается выставить жертву агрессора агрессором, что является одной из отличительных черт информационной войны против Украины. Эти тщетные попытки исказить правду можно было бы воспринимать как беспомощные и смешные, если бы не память о погибших соотечественниках, память о героях Майдана..." – добавил он.

Сергей Кислица

Кислица завершил выступление, ярко ответив россиянам стихом Евгения Евтушенко:

"Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны –

Хотят ли русские войны"

Также Кислица поймал на лжи дипломата Путина, когда тот говорил о боях на Луганщине утром 18 февраля. Украинец пояснил присутствующим, где правда.

Как писал OBOZREVATEL, представитель РФ Василий Небензя взял слово на заседании Совбеза ООН, обвинив Украину в русофобии, раскритиковав Запад и заявив, что стороной конфликта является не Россия, а "республики Донбасса".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram