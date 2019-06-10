"Хотим защитить Украину": Порошенко назвал главные цели "Европейской солидарности"

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал задачи, которые поставила перед собой его обновленная партия "Европейская Солидарность".

В прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" он выделил пять основных тез, с которыми политсила собирается в Верховную Раду:

1. Освободить от Российской оккупации Крым и Донбасс. По словам Порошенко, у него есть четкая стратегия, наработанная за 5 лет, которая отвечает всем международным законам и нормам и основана на национальных интересах Украины.

2. Создание условий, когда страна будет отвечать так называемым Копенгагенским критериям членства в Европейском союзе.

3. Обеспечение реализации программы ежегодного национального сотрудничества с НАТО.

"2023 год. Мы четко знаем дату, когда Украина должна соответствовать возможностям и обеспечить подписание плана действий по членству", – сказал политик.

4. Мощное развитие экономики. "Во время моего президентства, когда президент отвечал за оборону, безопасность и внешнюю политику, вы видите, что ситуация в Украине изменилась кардинально. Мы построили новую армию, мы обеспечили мировую коалицию солидарности с Украиной", – заявил Порошенко.

5. Не допустить реванша. "Сегодня по оценкам всех международных экспертов за последние пять лет сделано больше, чем за четверть века до нас. Наша позиция – защитить Украину и защитить те реформы", – добавил он.

Петр Порошенко Скрин видео

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