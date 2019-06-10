"Хотим защитить Украину": Порошенко назвал главные цели "Европейской солидарности"

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал задачи, которые поставила перед собой его обновленная партия "Европейская Солидарность".
В прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" он выделил пять основных тез, с которыми политсила собирается в Верховную Раду:
1. Освободить от Российской оккупации Крым и Донбасс. По словам Порошенко, у него есть четкая стратегия, наработанная за 5 лет, которая отвечает всем международным законам и нормам и основана на национальных интересах Украины.
2. Создание условий, когда страна будет отвечать так называемым Копенгагенским критериям членства в Европейском союзе.
3. Обеспечение реализации программы ежегодного национального сотрудничества с НАТО.
"2023 год. Мы четко знаем дату, когда Украина должна соответствовать возможностям и обеспечить подписание плана действий по членству", – сказал политик.
4. Мощное развитие экономики. "Во время моего президентства, когда президент отвечал за оборону, безопасность и внешнюю политику, вы видите, что ситуация в Украине изменилась кардинально. Мы построили новую армию, мы обеспечили мировую коалицию солидарности с Украиной", – заявил Порошенко.
5. Не допустить реванша. "Сегодня по оценкам всех международных экспертов за последние пять лет сделано больше, чем за четверть века до нас. Наша позиция – защитить Украину и защитить те реформы", – добавил он.
Петр Порошенко
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Как сообщал OBOZREVATEL:
7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.
8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.
В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.
Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.
Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.
9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.
Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.
Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.
10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы.
Тогда же список партии был представлен лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко.
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