"Хотели раздеть до трусов": Парасюк устроил потасовку в Раде

В Верховной Раде между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны произошла потасовка.

Инцидент случился из-за проверки вещей после того, как Парасюк отказался пройти ее металлоискателем, передает УНИАН.

После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем, который подал характерный сигнал. По требованию охраны показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником. После он предпринял попытку прорваться в зал, спровоцировав потасовку.

Возле входа в зал Парасюка таки проверили - он стал эмоционально выбрасывать вещи из сумки.

Также он снял с джинсов ремень и одел его на шею одному из представителей госохраны.

"Они говорят: вы должны пройти с нами, мы вас должны осмотреть, то есть раздеться, и тогда вы пойдете на свое рабочее место. На такое я не подпишусь. Если говорить об их допотопной технике, которая пикает на всё подряд, в том числе и на ремень, - я в шутку сказал: а если у меня пояс верности от жены или девушки, то что, мне трусы перед вами снимать?" - сообщил Парасюк журналистам.

"Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?" - прокомментировал нардеп.

Он добавил, что его, вероятно, хотели отправить на осмотр в спецкомнату и "раздеть до трусов".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Парасюк угодил в скандал с избиением.