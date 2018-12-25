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''Хоть с чертом лысым!'' Зеленский высказался о переговорах с Путиным по Донбассу

4.3тЧитать материал на украинском

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский заявил, что ради восстановления мира на Донбассе стал бы вести переговоры даже с главой РФ Владимиром Путиным.

"Минские соглашения не работают… Идти туда войной? Я против… Наша цель — сохранить людей. И придется говорить, хотим мы или нет. Хоть с чертом лысым готов говорить, лишь бы не умирали люди… Первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну", — сказал Зеленский.

По его словам, вести переговоры пришлось бы не только с Путиным, а и с другими российскими политиками и дипломатами.

"Группа наших людей из Украины должна встречаться с людьми из Кремля… Если бы "Л/ДНР" решали, тогда да, а так они ничего не решают, нужно говорить с этими [Кремлем]", — подчеркнул актер.

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''Хоть с чертом лысым!'' Зеленский высказался о переговорах с Путиным по Донбассу

На вопрос Гордона о том, смог бы Зеленский вести переговоры с "чертом лысым", имея ввиду Путина, шоумен ответил решительно: "Легко!"

"Надо говорить очень просто: "Чего вы хотите? Какие ваши условия? Почему вы к нам пришли? Чего надо, ребята?" Взял бы эти пункты, а потом показал бы наши. Ведь мир нужен на наших условиях. Где-то по середине мы бы сошлись", — сказал он.

''Хоть с чертом лысым!'' Зеленский высказался о переговорах с Путиным по Донбассу

На уточнение Гордона о том, что в таком случае "пришлось бы что-то отдать", Зеленский ответил, что он не изображал бы из себя самого умного, решив посоветоваться с более компетентными людьми и узнать мнение украинского общества.

Он обратил внимание, что "важно знать, чего хотят люди". По словам Зеленского, он бы предложил свой вариант действий, но обязательно прислушался бы к мнению граждан.

''Хоть с чертом лысым!'' Зеленский высказался о переговорах с Путиным по Донбассу

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Темы
Российско-украинский конфликтВыборы президента Украины 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Гордон
Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну, ни клоун (поц) - "выставил бы свои условия...., а они свои....". А то этот зелёный "слуга" не знает условия ху*ла или кто к кому пришел и что украл? Всё, "слуга урода" во всей красе - "шоу долбоносика 95", - полная немочь, так и не смогла вырасти из детских квартальных штанишек: плана нет, "партия" даже не на бумаге, но в мозгу, партячеек нет, есть популизм - играй мой баян коломыйскому маюфес на мажоритарке.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
нельзя выбирать сцыкуна в президенты а тем более главнокомандующего который просил прощения у Кадырова!
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