''Хоть с чертом лысым!'' Зеленский высказался о переговорах с Путиным по Донбассу

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский заявил, что ради восстановления мира на Донбассе стал бы вести переговоры даже с главой РФ Владимиром Путиным.

"Минские соглашения не работают… Идти туда войной? Я против… Наша цель — сохранить людей. И придется говорить, хотим мы или нет. Хоть с чертом лысым готов говорить, лишь бы не умирали люди… Первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну", — сказал Зеленский.

По его словам, вести переговоры пришлось бы не только с Путиным, а и с другими российскими политиками и дипломатами.

"Группа наших людей из Украины должна встречаться с людьми из Кремля… Если бы "Л/ДНР" решали, тогда да, а так они ничего не решают, нужно говорить с этими [Кремлем]", — подчеркнул актер.

На вопрос Гордона о том, смог бы Зеленский вести переговоры с "чертом лысым", имея ввиду Путина, шоумен ответил решительно: "Легко!"

"Надо говорить очень просто: "Чего вы хотите? Какие ваши условия? Почему вы к нам пришли? Чего надо, ребята?" Взял бы эти пункты, а потом показал бы наши. Ведь мир нужен на наших условиях. Где-то по середине мы бы сошлись", — сказал он.

На уточнение Гордона о том, что в таком случае "пришлось бы что-то отдать", Зеленский ответил, что он не изображал бы из себя самого умного, решив посоветоваться с более компетентными людьми и узнать мнение украинского общества.

Он обратил внимание, что "важно знать, чего хотят люди". По словам Зеленского, он бы предложил свой вариант действий, но обязательно прислушался бы к мнению граждан.

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