Хоронили президента: Богдан рассекретил скандальный фрагмент сериала "Слуга народа"

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в сети старый трейлер сериала "Слуга народа", который был началом избирательной кампании Владимира Зеленского.

Об этом Богдан сообщил в Facebook во вторник, 17 сентября, отметив уникальность избирательной кампании нынешнего главы государства.

"Год назад стартовала раскрутка в избирательной кампании. Уникальная и неповторимая", – отметил он.

На видео персонаж Зеленского Василий Голобородько выступил с речью на похоронах своего предшественника в сериале "Слуга народа".

В трейлере "президент" перечислял все "достижения" сериального главы государства, таких как повышение цен на газ, "крышевание" игорного бизнеса и строительство жилищного комплекса в охраняемой зоне ЮНЕСКО.

"Какое горе, неоценимая утрата для всей нашей политики. На выборах 2014-го он обещал нам сильную экономику. Как много он еще не смог нам пообещать. Он ушел, и ушел так рано!" – рассказывал Зеленский в роли Голобородько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди.

Также Богдан призвал представителей СМИ устроить "чистку" среди украинских журналистов.

Кроме того, глава ОПУ рассказал, что шепчет президенту Украины Владимиру Зеленскому на ухо срочные советы.

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