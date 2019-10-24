"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет!" Сенцов жестко высказался о Путине

Бывший политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что между Украиной и Россией идет вялотекущий военный конфликт, где глава РФ Владимир Путин — "дракон", который заслуживает только смерти.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время". В нем крымчанин рассказал о своем заключении, планах на будущее, а также нынешней украинской власти и ее политике.

В частности, режиссер отметил, что его настораживает нынешняя разделенность и агрессивность украинцев — прежде всего к мнению других людей. Он призвал соотечественников не враждовать между собой, пока идет война с Россией.

Сенцов и Путин

"У нас реальный вялотекущий военный конфликт. Против нас ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник. Этого мало для объединения? Давайте хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну — будем через мелочи переступать. Спотыкаясь на мелком, мы большого не решим", — сказал Сенцов.

Он подчеркнул, что не любит конфликтов и вражды в общении с другими. Но при этом у него есть один враг на земле — и это Путин.

"Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он — лично мой враг. Он забрал Крым, оккупировал Донбасс, стравливает нас между собой, убил 12-13 тыс. наших соотечественников", — отметил крымчанин.

Но даже если ненависть — чувство, что мешает в то время, когда воевать нужно с холодной головой, бывший узник Кремля все равно ненавидит лидера страны-агрессора и желает, чтобы тот поскорее умер.

"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все", — заключил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов рассказал, при каком условии готов пожать руку главе РФ Владимиру Путину.

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