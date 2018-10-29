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Доверяй, но проверяй: Украину предупредили о возможном ударе Беларуси

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Заявления и действия Беларуси в отношении Украины кардинально разнятся. Официальному Киеву следует помнить о взаимоотношениях Минска и Кремля, и превентивно готовиться к возможной агрессии с белорусской стороны.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт-международник Руслан Осипенко. Он напомнил, что хотя президент Беларуси Александр Лукашенко декларирует безусловно положительное отношение к Украине, одновременно с этим его страна задерживает украинцев и голосует в ООН на стороне России.

"Я бы сделал так: мы бы тоже продолжали политику красивых слов и переговоров с Беларусью, развивали бы контакты по всем направлениям - политическим, культурным, экономическим и т.д. Но одновременно с этим, в действиях, мы бы готовились к тому, что в любой момент оттуда может прийти опасность", - объяснил Осипенко.

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Он подчеркнул, что задержание в Беларуси украинских граждан является явным свидетельством того, что контрразведывательный режим там контролируется россиянами.

"То есть мы должны также тихо, не объявляя ничего, защищать интересы украинцев. Группировка войск там должна усиливаться, граница и её пересечение четко контролироваться и так далее", - подытожил эксперт.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Валерий Кравченко заявил, что Россия готовит в Беларуси государственный переворот.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Руслан Осипенко
Место
Украина
Объекты
БеларусьУкраинаОтношенияКонфликт
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