"Гумконвой" Путина засекли возле Донбасса: Украина жестко отреагировала

В пятницу, 25 октября, очередной "гуманитарный" конвой из России пересек украинскую границу в направлении оккупированного Донбасса, в связи с чем Министерство иностранных дел направило в Кремль ноту протеста.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста", – написала она.

"Гумконвой" Путина засекли возле Донбасса Twitter Екатерины Зеленко

Зеленко также от имени МИД призвала международное сообщество отреагировать должным образом на нарушение.

Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту, закликаємо міжнародну спільноту відреагувати належним чином. #StopRussianAggression pic.twitter.com/4iInKt1r21 — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) October 25, 2019

Как писал OBOZREVATEL, после разведения сил у Станице Луганской, в конце июля Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в которое должно было войти медицинское оборудование.

17 октября на Донбассе засекли новый "гумконвой" в составе двух колонн из 36 грузовиков.

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