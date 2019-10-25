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25 октября • обновлено в 18:44
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"Гумконвой" Путина засекли возле Донбасса: Украина жестко отреагировала

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В пятницу, 25 октября, очередной "гуманитарный" конвой из России пересек украинскую границу в направлении оккупированного Донбасса, в связи с чем Министерство иностранных дел направило в Кремль ноту протеста.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста", – написала она.

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"Гумконвой" Путина засекли возле Донбасса

"Гумконвой" Путина засекли возле Донбасса

Twitter Екатерины Зеленко

Зеленко также от имени МИД призвала международное сообщество отреагировать должным образом на нарушение.

Как писал OBOZREVATEL, после разведения сил у Станице Луганской, в конце июля Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в которое должно было войти медицинское оборудование.

17 октября на Донбассе засекли новый "гумконвой" в составе двух колонн из 36 грузовиков.

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Тема
Гуманитарный конвой России
Место
Украина
Теги
Донбасс Министерство иностранных дел Украины
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