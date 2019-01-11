Гриценко представил свою президентскую программу на выборы

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который 11 января на Форуме демократических сил был избран кандидатом на должность президента Украины, представил свою программу на выборы.

"Хватит Украине отставать. Наша цель - наступить на пятки лидерам Европы! Выборы дают нам шанс вернуть во власть профессионализм, честность и совесть. Чтобы человек, семья и наша страна жили достойно - в мире, благополучии и безопасности! Нужны быстрые решительные изменения", - сказал Гриценко.

Среди первоочередных решений - внесение закона об импичменте президента, отмена депутатской неприкосновенности, необходимость принятия решения о новой системе.

В вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины политик пообещал, что оккупированные территории планирует вернуть дипломатическими, военными, экономическими, санкционные средствами совместно с зарубежными партнерами. По его словам, это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока.

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В экономическом блоке Гриценко рассказал, что за время его президентства не будет бессистемных реформ и опасных экспериментов с экономикой, а планируется экономический рост темпами 10% в год на основе Плана действий, разработанного его командой совместно с Украинской Радой Бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора.

Отдельный блок программы Анатолия Гриценко также касается социальной политики. По словам политика, средняя зарплата в Украине будет более 700 евро, соответственно будут расти пенсии.

"За пять лет мы с командой расчистим строительную площадку страны от коррупции и хаоса; заложим правильный фундамент взаимного доверия и единства, условий и стимулов для самореализации каждого человека; смонтируем правильные строительные блоки - государства и политики, экономики и образования, науки и технологий, гражданского общества и среднего класса, безопасности и правосудия", - подытожил Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, политик заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Также он рассказал, что намерен провести масштабную реформу армии, когда станет главой государства, и пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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