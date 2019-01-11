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Гриценко представил свою президентскую программу на выборы

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который 11 января на Форуме демократических сил был избран кандидатом на должность президента Украины, представил свою программу на выборы.

"Хватит Украине отставать. Наша цель - наступить на пятки лидерам Европы! Выборы дают нам шанс вернуть во власть профессионализм, честность и совесть. Чтобы человек, семья и наша страна жили достойно - в мире, благополучии и безопасности! Нужны быстрые решительные изменения", - сказал Гриценко.

Среди первоочередных решений - внесение закона об импичменте президента, отмена депутатской неприкосновенности, необходимость принятия решения о новой системе.

В вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины политик пообещал, что оккупированные территории планирует вернуть дипломатическими, военными, экономическими, санкционные средствами совместно с зарубежными партнерами. По его словам, это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока.

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В экономическом блоке Гриценко рассказал, что за время его президентства не будет бессистемных реформ и опасных экспериментов с экономикой, а планируется экономический рост темпами 10% в год на основе Плана действий, разработанного его командой совместно с Украинской Радой Бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора.

Отдельный блок программы Анатолия Гриценко также касается социальной политики. По словам политика, средняя зарплата в Украине будет более 700 евро, соответственно будут расти пенсии.

"За пять лет мы с командой расчистим строительную площадку страны от коррупции и хаоса; заложим правильный фундамент взаимного доверия и единства, условий и стимулов для самореализации каждого человека; смонтируем правильные строительные блоки - государства и политики, экономики и образования, науки и технологий, гражданского общества и среднего класса, безопасности и правосудия", - подытожил Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, политик заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Также он рассказал, что намерен провести масштабную реформу армии, когда станет главой государства, и пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Громадянська позиція
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