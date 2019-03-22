|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Гриценко предлагает легализировать провокацию взятки

475Читать материал на украинском

На посту президента Анатолий Гриценко планирует усилить ответственность за коррупцию, легализировав такое понятие как провокация взятки.

Об этом он сказал в программе "Право на владу". "Провокация взятки – если вы чиновник, вы будете знать, что в любой момент к вам могут прийти и спровоцировать на взятку. Если не взяли, то все в порядке, работайте дальше. Если взяли взятку, то на том ваша жизнь на государственной службе, а, возможно, и на свободе закончилась. Это я гарантирую всем. Это касается всех, начиная с меня", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Кандидат в президенты добавил, что принципы кадровой политики, которые он будет отстаивать, это профессионализм, порядочность и патриотизм. Но кроме провокации взятки каждый периодически будет проходить проверку на полиграфе. "Это для всех, неважно, партийцы или нет", – подытожил Гриценко.

Новости
Пятерка готова: Гриценко рассказал о первых назначениях в случае победы на выборах

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко в случае победы на выборах готов отстранять народных депутатов, которые не будут поддерживать полезные для развития страны законопроекты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
В каком батальоне,служил профессиональный воен Гриценко?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бабу Йулю - на нары!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Так этот Грыщ первый сядет! Вор должен сидеть в тюрьме!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения