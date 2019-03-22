Гриценко предлагает легализировать провокацию взятки

На посту президента Анатолий Гриценко планирует усилить ответственность за коррупцию, легализировав такое понятие как провокация взятки.

Об этом он сказал в программе "Право на владу". "Провокация взятки – если вы чиновник, вы будете знать, что в любой момент к вам могут прийти и спровоцировать на взятку. Если не взяли, то все в порядке, работайте дальше. Если взяли взятку, то на том ваша жизнь на государственной службе, а, возможно, и на свободе закончилась. Это я гарантирую всем. Это касается всех, начиная с меня", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Кандидат в президенты добавил, что принципы кадровой политики, которые он будет отстаивать, это профессионализм, порядочность и патриотизм. Но кроме провокации взятки каждый периодически будет проходить проверку на полиграфе. "Это для всех, неважно, партийцы или нет", – подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко в случае победы на выборах готов отстранять народных депутатов, которые не будут поддерживать полезные для развития страны законопроекты.

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