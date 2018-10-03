Гриценко показал ответ из АП по поводу фейка с Порошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко показал ответ из Администрации президента Украины по поводу ранее разошедшегося по ряду сайтов фейка о встрече Гриценко с президентом Петром Порошенко.

"Еще одна ложь, которую массово и проплаченно распространяли на каналах, в газетах и в сети - теперь опровергнута официально. О якобы моем посещении Банковой и якобы моем общении там с Порошенко, да еще и в ночь, когда я на самом деле находился в Запорожье", - написал Гриценко в Facebook.

"Тогда же придумали и распространяли ложь о якобы моем перелете в Киев и обратно в Запорожье на якобы чартере Медведчука, с которым я вообще никогда не общался и не имел никаких дел", - добавил он и приложил к посту документы: запрос в АПУ адвоката Александра Качуры, а также ответ на него из АПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Гриценко опроверг информацию о том, что он якобы в ночь с 21 на 22 августа провел встречу с Порошенко.