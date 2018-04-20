"Граница была открыта": Ефремов подтвердил присутствие россиян на Донбассе в 2014-м

В 2014-м году в Луганской области была открыта граница с Россией и каждый день в обе стороны перемещались тысячи человек.
Об этом заявил экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого судят по обвинению в госизмене.
"У нас открытая граница в Луганской области с Россией, каждый день в обе стороны перемещались тысячи человек. Поэтому говорить, что здесь были граждане России, можно - они были", - отметил он в интервью украинской службе ВВС.
При этом он уточнил, что в рамках его судебного процесса допросили уже 70 свидетелей, и никто из них не смог точно подтвердить, скольких россиян они видели.
Ефремов в суде
ВВС
"У нас два года продолжается судебный процесс, допросили 70 свидетелей. Когда спрашивают, видели русских и сколько их было, говорят, что что-то слышали. А когда спрашивают конкретно, видели ли лично, то никто не смог этого подтвердить", - пояснил экс-регионал.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Ефремов рассказал, что в 2014-м году он предлагал властям меры, которые позволили бы избежать войны на Донбассе.
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