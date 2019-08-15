"Готовил новую модель конца войны": Бессмертный рассказал о сорванных планах

Бывший член Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, которого уволил президент Украины Владимир Зеленский, рассказал, что работал над принципиально новым подходом к окончанию войны на Донбассе.

В интервью "Главкому" он сообщил, что готовил специальный проект закона для воплощения своей мирной инициативы.

"Все это время с начала своей работы после последнего возвращения из Минска готовил проект закона, в котором хотел предложить президенту принципиально иную модель разрешения конфликта, модель для прекращения этой войны. Недавно я встретился с будущими членами комитета, который планируют создать, – по вопросам реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыма, прав национальных меньшинств. На встрече мы тоже обсуждали эти вещи", – отметил Бессмертный.

Однако фамилии этих людей он называть не стал, поскольку не знает, будут ли именно они работать в этом комитете и подтвердится ли от них информация.

Отвечая на вопрос о том, что содержится в инициированном им законопроекте, Бессмертный также не захотел раскрывать конкретику.

"Детали раскрывать не могу. Но для понимания скажу: предлагаю кардинальное изменение подходов к решению вопроса войны. Мы почему-то продолжаем рассматривать только оккупированную зону, а я рассматриваю Донецкую область как всю Донецкую область, Луганскую область как всю Луганскую область, то есть – полноценные регионы Украины с соответствующим отношением и подходом к ним. Я эту вещь уже проговорил даже с секретарями министерств", – сказал бывший член ТКГ.

Роман Бессмертный aif.ua

По словам Бессмертного, он начал настраивать инструменты, которые могли бы работать для внедрения в жизнь этого закона.

"Это прорабатывалось, наводились мосты также с европейскими структурами. Философию этого законопроекта я раскрывать сейчас не буду, поскольку не влияю на процессы и не хочу дискредитации очередных моих идей", – подчеркнул он.

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