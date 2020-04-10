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10 апреля • обновлено в 12:37
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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Политик Все статьи автора

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

3.8т

Преступная халатность.

Итак, сначала областная власть проводит бесконечные совещания с конца января до начала марта, суть которых сводится к запрету на ковыряния в носу. Вместо того чтоб собрать чрезвычайную комиссию, выделить деньги из бюджета и закупить все необходимое для борьбы с эпидемией. В то время как городская власть выделяет 100 млн и начинает закупать ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Потом они судорожно ищут место для обсервации приезжающих граждан из за рубежа и не находят ничего лучшего чем отселить Верхнеднепровский интернат для детей инвалидов, но когда осознают собственную глупость, просто распускают прибывших на самоизоляцию домой. А после, горздравотдел вместе с полицией вылавливает этих людей, включая труппу областного оперного театра, и размещает их на обсервацию в специально, заранее подготовленные городом помещения.

Но это ещё не все. Дальше они включают в перечень для лечения covid-19 областную больницу им. Мечникова и областную детскую онко больницу, где находятся тысячи ургентных, с хроническими заболеваниями и патологией пациентов. Выселяют онко-больных детей и откровенно кладут... на рекомендации НСЗУ. В то время когда город Днепр обустраивает три опорных больницы предназначенные для инфекционных больных.

Дальше - больше. Облздравотдел распределяет полученные средства защиты из Киева так по людоедски, что скорая помощь получает 30 тыс масок, детские больницы по 15 тыс масок, а прекративший плановую деятельность областной офтальмологический центр - 43 тыс.

Они допускают слёт баптистов в Першотравенске, где происходит вспышка коронавируса и одновременно пытаются отменить решение чрезвычайной комиссии города Днепр о запрете на въезд иногороднего транспорта. В тот момент когда соцзащита и волонтёры обеспечивает более 12 тыс пенсионеров продуктами, только ради того чтобы они соблюдали карантин.

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?! Зачем вам нужен бестолковый губернатор-фунт, получающий зарплату в 10 тыс $ от своего куратора из облсовета?!

Люди, которые слушают вас каждый вечер по тв просто шокированы тем, что творят ваши безумные вассалы на местах!

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Автор
Геннадий Корбан Геннадий Корбан
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Геннадия Корбана
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Голуб Андрій
Голуб Андрій
Где взял олигофренов? Олигофренов назначил олигофрен которого выбрали олигофрены. Шо тут не ясно?
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