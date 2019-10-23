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23 октября • обновлено в 22:24
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"Хотят замять дело Януковича": уволенный из ГПУ Горбатюк выдвинул обвинения Рябошапке

2.1т Читать материал на украинском

Уволенный из ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка счел дело об организованной преступной группировке экс-президента Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко.

Об этом бывший начальник управления спецрасследований ГПУ рассказал в среду, 23 октября, в эфире радио "НВ".

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации нет. "По нашему мнению, это выдумка Луценко", – такие фразы говорили", – поделился Горбатюк.

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Уволенный из ГПУ Горбатюк выдвинул обвинения Рябошапке

Уволенный из ГПУ Горбатюк выдвинул обвинения Рябошапке

"Такие заявления есть и делаются шаги, чтобы разрушить дело. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка – пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", – добавил Горбатюк.

Он также связал свое увольнение якобы с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас у власти есть люди, которые работали в то же время в Кабинете министров". Горбатюк добавил, что некоторым из них возможно сообщить о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, об увольнении Горбатюка стало известно 23 октября. По словам бывшего сотрудника ГПУ, ему сообщили об этом по телефону. Горбатюк пообещал обжаловать решение.

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Персоны
Руслан Рябошапка Юрий Луценко Виктор Янукович Сергей Горбатюк
Место
Украина
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Starik Nik
Starik Nik
Біда в тому, що поки при владі будуть “неукраїнці” – нічого доброго не буде. Надія Савченко сказала ПРАВДУ, що ВЛАДА – ЧУЖЕРОДНА, тобто – НЕ УКРАЇНСЬКА, фактично влада в Україні узурпована ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПОВАННЯМ. Що таке ОЗУ, які його ознаки – відомо. Все сходиться. Владу узурпувало ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ бланків-бронштейнів ще в 1917 році, нащадки яких, “неукраїнці” кравчуки-кучми-пінчуки-суркіси-медведчуки-лазаренки-тимошенки-порошенки-ющенки-луценки-литвини-януковичі-ахмєтови-шуфричі-бойки-коломойські-авакови-кернеси-добкіни-балоги-фірташі-яценюки-турчинови-гройсмани… (а в росії – шаломови-мєндєлі…) зараз завершують «геволюцию» — відбирають у «гоїв» майно. Тому й треба у всіх цих “неукраїнців” “экспгопгииговать экспгопгиигованное”, визнавши через референдум узурпацію влади “неукраїнцями”. Це ОЗУ не боїться нічого, крім НАЦІОНАЛІЗМУ.
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руденко евгений
руденко евгений
есть 5000 томов и ни одного обвинения...
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