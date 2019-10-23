"Хотят замять дело Януковича": уволенный из ГПУ Горбатюк выдвинул обвинения Рябошапке

Уволенный из ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка счел дело об организованной преступной группировке экс-президента Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко.

Об этом бывший начальник управления спецрасследований ГПУ рассказал в среду, 23 октября, в эфире радио "НВ".

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации нет. "По нашему мнению, это выдумка Луценко", – такие фразы говорили", – поделился Горбатюк.

Уволенный из ГПУ Горбатюк выдвинул обвинения Рябошапке

"Такие заявления есть и делаются шаги, чтобы разрушить дело. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка – пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", – добавил Горбатюк.

Он также связал свое увольнение якобы с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас у власти есть люди, которые работали в то же время в Кабинете министров". Горбатюк добавил, что некоторым из них возможно сообщить о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, об увольнении Горбатюка стало известно 23 октября. По словам бывшего сотрудника ГПУ, ему сообщили об этом по телефону. Горбатюк пообещал обжаловать решение.

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