"Запрет" Гончарука через суд увольнять министров: всплыли неожиданные нюансы

В Окружной административный суд Киева вечером 3 марта якобы поступило заявление о запрете главе Верховной Рады Украины выносить на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Практически сразу сайт перестал работать.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что глава правительства подал заявление на увольнение.

Заявление Гончарука на сайте ОАСК

Вскоре пресс-служба премьер-министра назвала заявление в суд - фейком.

Заявление пресс-службы Кабмина

На сайте Судебной власти Украины, в разделе ОАСК, где в том числе публикуются новости этого судебного органа, информации о заявлении Гончарука нет.

adm.ki.court.gov.ua/sud2670

Ранее источники OBOZREVATEL сообщили, что Алексей Гончарук пойдет в отставку. Исполнять обязанности премьер-министра будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!