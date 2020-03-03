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3 марта • обновлено в 21:36
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"Запрет" Гончарука через суд увольнять министров: всплыли неожиданные нюансы

11.5т
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В Окружной административный суд Киева вечером 3 марта якобы поступило заявление о запрете главе Верховной Рады Украины выносить на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Практически сразу сайт перестал работать.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что глава правительства подал заявление на увольнение.

Заявление Гончарука на сайте ОАСК

Заявление Гончарука на сайте ОАСК

Вскоре пресс-служба премьер-министра назвала заявление в суд - фейком.

Заявление пресс-службы Кабмина

Заявление пресс-службы Кабмина

На сайте Судебной власти Украины, в разделе ОАСК, где в том числе публикуются новости этого судебного органа, информации о заявлении Гончарука нет.

"Запрет" Гончарука через суд увольнять министров: всплыли неожиданные нюансы

adm.ki.court.gov.ua/sud2670

Ранее источники OBOZREVATEL сообщили, что Алексей Гончарук пойдет в отставку. Исполнять обязанности премьер-министра будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Алексей Гончарук Дмитрий Разумков
Место
Украина Киев
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины фейки
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Во присосался! Чтобы оторвать надо бить по губам оглоблей, а затем пинка ниже пояса.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это не цирк, это шапито.
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Serov Oleg
Serov Oleg
держись,лёшка...запад нас поддержит...работы невпроворот еще...продать землю,предприятия,выгнать из страны еще 7-10 миллионов умных и образованных,уничтожить остатки образования и здравоохранения....даешь территорию zoo
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