"Запрет" Гончарука через суд увольнять министров: всплыли неожиданные нюансы

В Окружной административный суд Киева вечером 3 марта якобы поступило заявление о запрете главе Верховной Рады Украины выносить на рассмотрение вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Практически сразу сайт перестал работать.
Источники OBOZREVATEL утверждают, что глава правительства подал заявление на увольнение.
Заявление Гончарука на сайте ОАСК
Вскоре пресс-служба премьер-министра назвала заявление в суд - фейком.
Заявление пресс-службы Кабмина
На сайте Судебной власти Украины, в разделе ОАСК, где в том числе публикуются новости этого судебного органа, информации о заявлении Гончарука нет.
adm.ki.court.gov.ua/sud2670
Ранее источники OBOZREVATEL сообщили, что Алексей Гончарук пойдет в отставку. Исполнять обязанности премьер-министра будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
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