Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на внеочередном заседании Рады 4 марта заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы уйти с должности.

Об этом он сказал, выступая за трибуной парламента. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "ЕС" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, после этого выступления Владимир Зеленский пообщался с Гончаренко. Как заявил последний, глава страны попросил его "не переходить на личности".

Депутат от "ЕС" Гончаренко заявил, что Зеленскому нужно уйти Скрин видео

"Непонятно, кто сегодня выступал в парламенте – Зеленский или Голобородько? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский, то к кому он обращался?

Это он привел это правительство к власти. Это он привел этот парламент. Это он виноват, что в бюджете дыра, а на таможне собирают лайки и взятки вместо денег в бюджет. Это его депутаты предлагают продавать собак за газ, это в его партии насильники!" – прокричал депутат от "ЕС" под гул аудитории.

"Выступление Зеленского должно было закончиться словами: "Я виноват перед народом Украины и я ухожу", – добавил он.

Зеленский слушает выступление народного депутата Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко в стенах парламента 4 марта пообщался с Владимиром Зеленским. Они пожали друг другу руки.

Детальную трансляцию заседания, на котором Рада проголосовала за новый Кабмин, читайте в нашем материале по ссылке.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram