Главная Новости
5 марта • обновлено в 01:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Гончарук в Раде заявил, что президент должен уйти. Скандальное видео

7.7т
Читать материал на украинском

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на внеочередном заседании Рады 4 марта заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы уйти с должности.

Об этом он сказал, выступая за трибуной парламента. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "ЕС" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, после этого выступления Владимир Зеленский пообщался с Гончаренко. Как заявил последний, глава страны попросил его "не переходить на личности".

Депутат от "ЕС" Гончаренко заявил, что Зеленскому нужно уйти

Депутат от "ЕС" Гончаренко заявил, что Зеленскому нужно уйти

Скрин видео

"Непонятно, кто сегодня выступал в парламенте – Зеленский или Голобородько? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский, то к кому он обращался?

Это он привел это правительство к власти. Это он привел этот парламент. Это он виноват, что в бюджете дыра, а на таможне собирают лайки и взятки вместо денег в бюджет. Это его депутаты предлагают продавать собак за газ, это в его партии насильники!" – прокричал депутат от "ЕС" под гул аудитории.

"Выступление Зеленского должно было закончиться словами: "Я виноват перед народом Украины и я ухожу", – добавил он.

Зеленский слушает выступление народного депутата

Зеленский слушает выступление народного депутата

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко в стенах парламента 4 марта пообщался с Владимиром Зеленским. Они пожали друг другу руки.

Детальную трансляцию заседания, на котором Рада проголосовала за новый Кабмин, читайте в нашем материале по ссылке.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Отставка Кабмина Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины видео Партия "Европейская солидарность" политика
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
5
11
Смешно
46
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
...не стоило ему приходить. но мы сопли жевали, а оно теперь, как клещ, впилося в кресло. так что оторвать можно только тело. зубы кресло не отпустят...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
какой гончарук,плять
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Serov Oleg, обоз в своем репертуаре!!!! у них ни логики, ни редакции)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинское бардальеро надоело уже даже мне. Я не понимаю, как вы живёте? Денег нет, долги растут, медицины нет, работы нет, народ бежит, промышленность падает, гражданская вoйна, которую никто не хочет закончить, продолжается... И актёр в роли президента возглавляет весь этот цирк. Где вы находите силы и средства на национализм? Вам же полный пипец
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Кристина Стефанова, Что то не так даже стобой. Даже тебе надоело, а ты всё даже не идёшь и не идёшь НХ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, надоело-так СВАЛИ НАКОНЕЦ ТО!! твои тупые комменты уже надоели ВСЕМ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги