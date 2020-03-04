Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на внеочередном заседании Рады 4 марта заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы уйти с должности.
Об этом он сказал, выступая за трибуной парламента. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "ЕС" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Отметим, после этого выступления Владимир Зеленский пообщался с Гончаренко. Как заявил последний, глава страны попросил его "не переходить на личности".
Депутат от "ЕС" Гончаренко заявил, что Зеленскому нужно уйти
Скрин видео
"Непонятно, кто сегодня выступал в парламенте – Зеленский или Голобородько? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский, то к кому он обращался?
Это он привел это правительство к власти. Это он привел этот парламент. Это он виноват, что в бюджете дыра, а на таможне собирают лайки и взятки вместо денег в бюджет. Это его депутаты предлагают продавать собак за газ, это в его партии насильники!" – прокричал депутат от "ЕС" под гул аудитории.
"Выступление Зеленского должно было закончиться словами: "Я виноват перед народом Украины и я ухожу", – добавил он.
Зеленский слушает выступление народного депутата
Скрин видео
Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко в стенах парламента 4 марта пообщался с Владимиром Зеленским. Они пожали друг другу руки.
Детальную трансляцию заседания, на котором Рада проголосовала за новый Кабмин, читайте в нашем материале по ссылке.
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