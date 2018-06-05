УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

Гомункулюс: новости из пробирки

1.6т

В мире еще не научились клонировать человека. Но, по крайней мере, один украинский олигарх, очевидно вдохновленный появлением овечки Долли, решил уже сегодня сделать прорыв в науке – за свой счет клонировать Президента Украины.

Генетическая информация, использованная для проведения эксперимента, была взята прямиком из взрослых клеток заказчика.

За право осуществления эксперимента боролись несколько научных центров, как в Украине, так и за рубежом. В конце концов, предпочтение было отдано заокеанским ученым, гарантировавшим чистоту эксперимента. Предложения отечественных специалистов были отвергнуты, поскольку, как выяснилось в процессе конкурса, все они знали старый и не очень приличный анекдот "ну Бельмондо, так Бельмондо…".

Работа, начатая больше года назад, просто кипит, причем как в киевском офисе, так и заокеанских научных центрах, подрядившихся вырастить Гомункулюса. Продукт нужен вовремя и оговоренного качества. Времени на распевку практически нет - презентацию результатов эксперимента украинскому народу срывать нельзя.

Главное требование заказчика, имеющего далеко идущие планы, касается не столько экстерьера, сколько нейролингвистического программирования искусственно выведенного существа. Сложность задачи заключается в том, что Гомункулюс должен вобрать в себя ровно столько и таких черт заказчика, чтобы навсегда оставаться с ним в неразрывной связи. И при этом не стать абсолютным двойником, который ненароком cмог бы претендовать на разнообразные права собственности заказчика.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги