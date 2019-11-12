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12 ноября • обновлено в 14:58
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Голосовали по дурости: Арахамия оправдал кнопкодавство "слуг народа"

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Во фракции "Слуга народа" не наказали кнопкодавов лишь потому, что они делали это "по дурости".

Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель парламентской фракции Давид Арахамия, отвечая, почему не выгнали нарушителей регламента ВР.

"Потому что это случайно. Это кнопкодавство по дурости… Я сейчас серьезно. Я с ними беседовал пару часов. Человек вышел из зала, вернулся, а ему говорят: "Я за тебя проголосовал". Он спрашивает: "А зачем?". У нас там было 270 голосов. Не было приоритетности у этого законопроекта, ни просьбы помочь. Просто человек хотел попробовать, что это такое. И у нас встал вопрос: удалить два голоса, которые могут быть важны для нужных государству реформ, или мы накажем людей, которые по дурости нажали не свою кнопку", – пояснил он.

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При этом Арахамия отметил, если депутат еще раз займется кнопокодавством, то его накажут: "Второй раз уже не может быть по дурости".

"Там довольно немаленький штраф. Большинство депутатов – очень скромные с точки зрения своего капитала. Для них заплатить 50 000 - 60 000 штрафа – немаленькие деньг", – подчеркнул он.

Кнопкодавство в Раде

Кнопкодавство в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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