Голосовали по дурости: Арахамия оправдал кнопкодавство "слуг народа"

Во фракции "Слуга народа" не наказали кнопкодавов лишь потому, что они делали это "по дурости".

Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель парламентской фракции Давид Арахамия, отвечая, почему не выгнали нарушителей регламента ВР.

"Потому что это случайно. Это кнопкодавство по дурости… Я сейчас серьезно. Я с ними беседовал пару часов. Человек вышел из зала, вернулся, а ему говорят: "Я за тебя проголосовал". Он спрашивает: "А зачем?". У нас там было 270 голосов. Не было приоритетности у этого законопроекта, ни просьбы помочь. Просто человек хотел попробовать, что это такое. И у нас встал вопрос: удалить два голоса, которые могут быть важны для нужных государству реформ, или мы накажем людей, которые по дурости нажали не свою кнопку", – пояснил он.

При этом Арахамия отметил, если депутат еще раз займется кнопокодавством, то его накажут: "Второй раз уже не может быть по дурости".

"Там довольно немаленький штраф. Большинство депутатов – очень скромные с точки зрения своего капитала. Для них заплатить 50 000 - 60 000 штрафа – немаленькие деньг", – подчеркнул он.

Кнопкодавство в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

,Нардеп от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум перед выборами.

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