"Голодный и с синяками под глазами": Гордон рассказал о состоянии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.

Об этом украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал в интервью российскому изданию "Комсомольская правда". Отметить то, как изменился Зеленский, журналист мог во время недавней встречи с ним.

По его словам, около трех недель назад у него была встреча с главой государства в офисе на улице Банковая. Когда принесли и поставили на стол вазочки с печеньем, Зеленский якобы "набросился на него, как изголодавшийся человек".

На вопрос журналиста, в чем дело, президент объяснил, что голодный и не имеет времени поесть.

Владимир Зеленский выглядит уставшим today.ua

"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – отметил состояние президента Гордон.

Такое состояние Зеленского, сказал Гордон, можно объяснить тем, что "он искренне пытается что-то сделать для своей страны… сделать то, чего не сделал до него никто из предшественников".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что Зеленский "действительно измучен", он устал от негатива и очень болезненно его воспринимает в свой адрес.

Напомним, что недавно внешний вид президента Украины прокомментировала российский психолог и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, такие "симптомы", как сейчас у Зеленского, наблюдалась и у пятого украинского лидера Петра Порошенко в конце его президентского срока.

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