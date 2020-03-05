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5 марта • обновлено в 17:22
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"Глубокий кризис": нардеп резко высказался о Кабмине Шмыгаля

2.5т
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Отставка Кабмина Алексея Гончарука и назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля показали глубокий кризис власти.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз, комментируя смену правительства.

Оценивая выступление Шмыгаля в Раде, Чийгоз заявил, что "мы слышали общие подходы".

"Естественно, нового премьера тоже можно понять, потому что его, вполне возможно, с постели подняли телефоном и сказали – ты будешь премьером", – заявил нардеп.

"Но когда команду представляют, в которой шесть министров предположительно оставят выполнять обязанности, а они уходят в день голосования и формирования правительства – это говорит о глубоком кризисе. Командной работы мы не наблюдали полгода – ее нету", – подчеркнул он.

Также Чийгоз возмутился, что новый премьер перед своим назначением не представил парламентским фракциям программу действий правительства.

"Даже во времена Януковича было представление премьера и премьер своими ножками по фракциям ходил – даже к тем, кто жестко выступал против. Это называется возможностью консолидировать и искать пути соприкосновения", – отметил он.

"Глубокий кризис": нардеп резко высказался о Кабмине Шмыгаля

kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Также нардепы поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра и утвердили и новое правительство.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Ахтем Чийгоз Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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