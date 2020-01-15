"Имеют право": глава "Укрпочты" оправдал родителей-украинофобов

Глава государственного предприятия "Укрпочта" Игорь Смелянский отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг антиукраинских постов его родителей в соцсети.

В комментариях на личной странице в Facebook он отметил, что не разделяет взглядов отца и матери, но считает, что они имеют право на свою трактовку событий, поскольку выросли в СССР. Кроме того, он опроверг участие родителей в российских пропагандистских акциях.

"Мои родители не принимали участие в акции "Бессмертный полк". Но если бы принимали – это их право, как и право любого человека. Вы никогда не сможете изменить мировоззрение людей, которые 70 лет росли в других информационных условиях. И не важно, где они живут: в Нью-Йорке или Конотопе. Я могу соглашаться или не соглашаться с их мыслями, как и с вашей – но есть такая вещь, как демократия", – написал Смелянский одному из собеседников в дискуссии.

Кроме того, он отметил, что на позицию людей влияет жизненный опыт и личные истории, от которых зависит восприятие тех или иных событий. Объясняя свою точку зрения по этому вопросу, он провокативно высказался о событиях 2 мая в Одессе и о борцах за независимость Украины, которые были членами ОУН, УПА.

Игорь Смелянский Politeka

"Я не разделяю их взгляды, но они имеют право их иметь, точно также, как и вы. Ну, как вам это объяснить – допустим, у вашего близкого друга умер ребенок в этом пожаре, ваш взгляд на события будет другим? Или если у кого-то в семье погибли близкие от действий некоторых солдат, которые боролись за свободу Украины на западе. Вы же знаете, что кроме мифов такие события были. Поэтому на мнение каждого влияют разные обстоятельства", – написал глава "Укрпочты".

Подытоживая, он добавил, что большинство пенсионеров якобы помнят, как они были молоды и "светлые советские времена", чем и можно оправдать их антиукраинскость.

"Поэтому уже до конца своей жизни будут голосовать за ОПЗЖ и ходить с красными флагами. Это просто реальность", – считает Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети разгорелся скандал из-за постов отца главы "Укрпочты" Ефима Смелянского. В них он обвинял армию Украины в убийствах собственных граждан и в событиях 2 мая в Одессе.

А мать топ-менеджера называла украинских патриотов "бандеровцо-нацистами" и также оказалась ярой фанаткой "русского мира". На ее странице в соцсети множество фото с пропагандистским символом российских оккупантов – "георгиевской" лентой.

Также ажиотаж среди украинцев вызвало заявление первого секретаря Национального союза журналистов Лины Кущ, которая сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн грн в месяц.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся