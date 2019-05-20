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Глава Черниговской ОГА подал в отставку после инаугурации Зеленского: подробности

8.7тЧитать материал на украинском

Председатель Черниговской областной государственной администрации Александр Мисник написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 20 мая после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, поздравив украинцев со "знаковым событием в истории страны".

"Чтобы избежать домыслов и политических спекуляций, сообщаю: сегодня утром я, как и все мои коллеги из других областей, написал заявление на увольнение – как того требует закон Украины "О местных государственных администрациях", – заявил Мисник.

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Он напомнил, что полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются после избрания нового президента Украины.

"Далее решение – за президентом. Черниговская ОГА работает в штатном режиме", – подытожил он.

Отметим, Александр Мисник был назначен на должность главы ОГА в конце ноября 2018 года.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаЧернигов
Теги
политикаинаугурация
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