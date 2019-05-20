Глава Черниговской ОГА подал в отставку после инаугурации Зеленского: подробности

Председатель Черниговской областной государственной администрации Александр Мисник написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 20 мая после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, поздравив украинцев со "знаковым событием в истории страны".

"Чтобы избежать домыслов и политических спекуляций, сообщаю: сегодня утром я, как и все мои коллеги из других областей, написал заявление на увольнение – как того требует закон Украины "О местных государственных администрациях", – заявил Мисник.

Иллюстрация Коллаж

Он напомнил, что полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются после избрания нового президента Украины.

"Далее решение – за президентом. Черниговская ОГА работает в штатном режиме", – подытожил он.

Отметим, Александр Мисник был назначен на должность главы ОГА в конце ноября 2018 года.

Как писал OBOZREVATEL:

Утром понедельника, 20 мая, в Верховной Раде прошло торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Все видеотрансляции мероприятия можно посмотреть тут, самые яркие фотографии собраны тут.

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