Глава Черниговской ОГА подал в отставку после инаугурации Зеленского: подробности

Председатель Черниговской областной государственной администрации Александр Мисник написал заявление об отставке.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 20 мая после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, поздравив украинцев со "знаковым событием в истории страны".
"Чтобы избежать домыслов и политических спекуляций, сообщаю: сегодня утром я, как и все мои коллеги из других областей, написал заявление на увольнение – как того требует закон Украины "О местных государственных администрациях", – заявил Мисник.
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Коллаж
Он напомнил, что полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются после избрания нового президента Украины.
"Далее решение – за президентом. Черниговская ОГА работает в штатном режиме", – подытожил он.
Отметим, Александр Мисник был назначен на должность главы ОГА в конце ноября 2018 года.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром понедельника, 20 мая, в Верховной Раде прошло торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.
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