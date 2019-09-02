Геращенко: "ЕС" настаивает на учете выводов Венецианской комиссии и Конституционного суда Украины в законопроекте о снятии неприкосновенности

Партия "Европейская солидарность", как и другие политические силы меньшинства, очень четко подчеркивает на необходимость учета позиции Венецианской комиссии и предостережений Конституционного суда Украины во время голосования за снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом сказала журналистам сопредседатель фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко по итогам согласительного совета, написала пресс-служба политсилы.

"В ходе обсуждения важного законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, кроме одной политической силы – партии большинства, все остальные политические силы очень четко отметили, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности стоит на повестке дня и все должны его поддержать. Но Верховная Рада Украины должна действовать безупречно. Не выдумывать украинский велосипед или самокат, а ехать на поезде, который приведет нас к Европейскому Союзу", – подчеркнула Геращенко.

Сопредседатель фракции политической партии Европейская солидарность Ирина Геращенко Пресс-служба ЕС

По ее словам, при обсуждении также подчеркивалась важность учета и заключения Конституционного суда Украины, и заключения Венецианской комиссии, которое полностью подтверждает эти же предостережение.

"Для того, чтобы не было никаких оснований для Конституционного суда отменить наше с вами первое голосование, важно, чтобы мы с вами учли эти предостережения", – обратилась она к участникам согласительного совета.

Геращенко также сообщила, что фракция "Европейская солидарность" подготовила соответствующий проект закона для того, чтобы проголосовать данное решение без процедурных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховной Раде Украины порекомендовали окончательно внести изменения в Конституцию, которые касаются ограничения неприкосновенности народных депутатов.

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