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24 февраля • обновлено в 11:29
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Коммунист-гастролер снова идет в Верховную Раду

1.4т
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Повесть о том, как в Верховную Раду снова баллотируется "бывший" коммунист Василий Патлачук.

Выборы проходят на территории Харьковщины. А именно в городе Лозовая, а также нескольких районах области. Ранее в этом округе победу одержала партия "Слуга народа" и мажоритарщик Алексей Кучер. Через несколько месяц президент Владимир Зеленский отправил его на повышение, сделав главой Харьковской ОГА.

На округе объявили повторные выборы, которые пройдут 15 марта.

ЦИК зарегистрировала 21 кандидата. Среди них есть несколько интересных личностей, но особое внимание стоить уделить кандидату Василию Патлачуку. Он уже баллотировался в Верховную Раду в июле 2019 года но не от Харьковщины, а от города Славянск в Донецкой области. И пытался попасть в парламент он от "Слуги народа".

Регистрация кандидата

Регистрация кандидата

Сайт ЦИК

Василий Патлачук

Василий Патлачук

Facebook

OBOZREVATEL ранее писал детальный материал о той кампании и узнал много деталей о Патлачуке. Человек с идентичными данными был помощником на общественных началах двух народных депутатов от Коммунистической партии Георгия Буйко (4 созыв) и Сергея Потимкова (5 созыв).

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В свое время кандидат также был главой Народной партии Украины “Дети войны”. К слову, на выборах в Харькове он решил изменить "Слуге" и снова идет в Раду от "Детей войны". В открытом доступе есть фото логотипа партии с довольно странной лентой, напоминающей запрещенную в Украине “георгиевскую".

Логотип партии

Логотип партии

Каким образом политсила еще официально действует в Украине – вопрос остается открытым. Тем не менее, Василий Патлачук решил снова попытать свои силы и попасть в парламент. Или, возможно, просто является техническим кандидатом для партии власти.

И как уже написал выше – на 179 округе есть и другие интересные кандидаты. К примеру, экс-народный депутат Виктория Пташник. Она баллотируется от "Европейской Солидарности". К Харьковской области, судя по биографии – никакого отношения не имеет.

Объявление о походе Пташник на выборы

Объявление о походе Пташник на выборы

Скриншот

В политике всего 6 лет. За это время прошла в Раду от "Самопомощи", затем вышла и стала внефракционной. Позже вступила в Демократический Альянс, но снова не вышло. В 2019 году шла в Раду от "Голоса" по Киеву. Не прошла.

То есть буквально за несколько лет она сменила 4 политические партии. Не густо – да?

Хочется надеется, что жители Харьковской области примут правильный выбор. А не проголосуют за очередных гастролеров.

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Тема
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Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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