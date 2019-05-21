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ГБР взялось за дела о возможной госизмене первых лиц Украины

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Государственное бюро расследований 21 мая внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной причастности высших должностных лиц Украины к государственной измене.

Это было сделано по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова. На сайте ГБР отмечается, что речь идет об уголовных преступлениях, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), статьей 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Все претензии касаются событий 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.

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ГБР

ГБР

NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР займется расследованием уголовного преследования детективами НАБУ Портнова. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева, удовлетворив жалобу адвоката экс-замглавы Администрации президента.

Ранее Портнов выиграл суд против ГПУ и МИД касаемо сообщения ими неправдивой информации о нем властям Канады.

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Персона
Андрей Портнов
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Давно пора!Кто то же сдал Крым,а потом и Донецк!
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