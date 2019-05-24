Фукс – при деле: Коломойский подтвердил участие олигарха в партии Кернеса

Олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что скандальный путинский миллиардер Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник занимаются партией "Доверяй делам".

В ее составе на выборы в Верховную Раду намерены идти мэры Харькова и Одессы Геннадий Адольфович Кернес, который ранее поддерживал пятого президента Украины Петра Порошенко, и Геннадий Труханов. О политическом проекте Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".

Он признался, что и сам встречался с Хомутынником и Фуксом для обсуждения вопроса так называемой партии мэров.

Игорь Коломойский "Цензор.НЕТ"

"Вот только что встречался с Хомутынником и Фуксом. У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? "Доверяй делам", – сказал олигарх, добавив, что его роль в указанном проекте – исключительно консультативная.

На вопрос журналиста, какое отношение имеет одиозный Фукс к партии "Доверяй делам", Коломойский ответил, что олигарх является ближайшим другом Кернеса, который ее создает.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно", – подчеркнул Коломойский.

При этом ответа на вопрос, давал ли Фукс денежные средства на партию Кернеса, миллиардер избежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомутынник вместе с Фуксом создали новую политическую партию "Довіряй справам", куда вошли мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Харькова Геннадий Кернес.

Также российский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.

Отметим, что Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.

Кроме того, Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

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