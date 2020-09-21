Фокин заявил, что может уйти из ТКГ в течение месяца

Фокин сообщил, что "полоскание в грязи" его не сломает
Он пожаловался на отсутствие поддержки от власти
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин заявил, что может покинуть свой пост.
В эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" Фокин сказал, что может уйти из ТКГ через месяц. Он подчеркнул, что это не связано с тем, что его "полощут в грязи".
"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – отметил Фокин.
Он также подчеркнул, что не признает язык ультиматумов.
"Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", – сказал Фокин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, который стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, отличился тремя скандальными предложениями по Донбассу.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.
Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.
В результате Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые слова, которые прозвучали от Витольда Фокина, не отображают позиции государства.
Участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание "Страна", которому Фокин дал громкое интервью, исказило его заявление по амнистии на Донбассе.