Фокин заявил, что может уйти из ТКГ в течение месяца

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин заявил, что может покинуть свой пост.

В эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" Фокин сказал, что может уйти из ТКГ через месяц. Он подчеркнул, что это не связано с тем, что его "полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – отметил Фокин.

Он также подчеркнул, что не признает язык ультиматумов.

"Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", – сказал Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, который стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, отличился тремя скандальными предложениями по Донбассу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.