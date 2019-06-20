Контрабандист и коррупционер: что известно о еще одном "новом лице" в партии Смешко

В партии "Сила и честь" Игоря Смешко появилось еще одно так называемое "новое лицо". Скандальный экс-глава Черновицкой областной госадминистрации Александр Фищук, которого называют "дедушкой", пытается прорваться в Верховную Раду по мажоритарному округу №202.

Подробнее о нем и темных пятнах в его биографии – в материале OBOZREVATEL.

Контрабанда и коррупция – полный набор

"Хотя он и "дедушка", но хочет жить, как молодой орел. Он пытается баллотироваться на выборах в Верховную раду по округу № 202. На этот раз выбрал партию Игоря Смешко "Сила и честь". Мы не знаем, есть ли у него сила, но чести точно нет. Даже из-за того, что он сменил много партий", – отметил главред местного издания "Час" Петр Кобевко.

Политический бекграунд Фищука действительно внушительный. В свое время он числился в "Фронте перемен", затем был нардепом от "Батьківщини". На парламентских выборах 26 октября 2014 года баллотировался от все того же 202 округа Черновицкой области, но уступил кандидату Ивану Рыбаку от Блока Петра Порошенко.

А 5 февраля 2015 года Фищука назначили председателем Черновицкой областной государственной администрации. В октябре 2018 года президент Петр Порошенко уволил его с этой должности.

Почему и чем же Фищук оскандалился на посту?

Согласно данным обнародованного рейтинга Комитета избирателей Украины о деятельности губернаторов за 2017 год, глава Черновицкой ОГА Фищук – аутсайдер. Он был на 23 месте, то есть предпоследнем.

В КИУ отмечали, что они оценивали показатели социально-экономического развития области и результатов опроса экспертов. По экономическим показателям Черновицкий регион плетется сзади, а Фищук в бытность губернатором не раз обвинялся в коррупционной деятельности.

Фищук и Смешко

К примеру, в апреле 2018 года начальник региональной таможни Николай Салагор публично обвинил главу облгосадминистрации Александра Фищука с его сватами и родственниками в коррупции и контрабанде.

По словам Салагора, сваты и зять губернатора пытались под прикрытием Фищука завозить товар в Украину на особых условиях, а также экспортировать деловую древесину под видом дров. Конфликт обострился и на региональном уровне, поскольку местная пресса отметила, что руководитель областной таможни Буковины отказался содействовать губернатору в нарушении таможенных правил.

Кстати, сваха экс-губернатора, по информации местной прессы, являлась брокером, активно экспортирующей лес, несмотря на законодательный мораторий.

Черновицкие таможенники даже установили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на 3 млн гривен компанией, к которой причастен Фищук, пишет Букінфо. Правонарушения обнаружили после того, как Черновицкая таможня получила документы от Таможенной администрации Турции по проверке подлинности документов, на основании которых осуществили оформление товаров ООО "СЕРВИС КАРГО ГРУПП".

В результате украинские и турецкие таможенники установили факт занижения стоимости импортируемых товаров: тканей, тюли, пряжи, туалетной воды, ввозимых на адрес фирмы зятя председателя Черновицкой ОГА Фищука. Таможенный кодекс предусматривает за это нарушение наложения 300% размера платежей.

Еще один любопытный факт – Фищук совершил уголовное преступление, когда в определенный законом срок, перед увольнением, не подал электронную декларацию. Об этом свидетельствует Единый государственный реестр деклараций лиц, выяснили журналисты.

В пресс-службе Главного управления национальной полиции в Черновицкой области тогда даже подтвердили, что возбудили против экс-председателя ОГА уголовное производство по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации. Правда, как и все предыдущие скандалы Фищука, дело закончилось ничем.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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